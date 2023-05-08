Подозреваемому в причастности к подрыву автомобиля Захара Прилепина предъявлены обвинения. Его отправили в СИЗО

Суд, сообщает Генпрокуратура РФ, поддержал ходатайство об аресте Пермякова сроком на два месяца.

Автомобиль, в котором находился Захар Прилепин, взорвалась 6 мая в Борском районе Нижегородской области. Водитель Прилепина (он находился в момент взрыва на пассажирском сиденье) Александр Шубин погиб, писатель и политик получил ранения.

Александр Пермяков был задержан спустя несколько часов после взрыва. Правоохранительные органы распространили видео с признательными показаниями Пермякова, он, в частности, заявляет, что был завербован „спецслужбами Украины“. При каких обстоятельствах была сделана запись, неизвестно.

Пермяков на данный момент — единственный фигурант дела о подрыве автомобиля Захара Прилепина.

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