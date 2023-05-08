Мнение
08.05.2023, 14:49

МНЕНИЕ | Ирья Лутсар: неиспользованные больничные дни можно было бы добавить к отпуску

 
Ирья Лутсар
профессор медицинской микробиологии и вирусологии Тартуского университета, депутат Рийгикогу (Eesti 200)
Иллюстративное изображение
Иллюстративное изображение
ФОТО: Tehisaru (Midjourney.com), Ester Vaitmaa | Delfi Meedia

Ни для кого не секрет, что во многих случаях врач или семейная медсестра не видят больного, а листок нетрудоспособности выдается лишь на основании телефонного звонка человека. Потому что врач доверяет пациенту. Почему работодатель не может делать то же самое, особенно если это - добросовестный работник? - подчеркивает профессор Ирья Лутсар, комментируя новость о новой оплате больничных листов.

В период пандемии COVID-19 был установлен новый порядок оплаты больничных, согласно которому работнику не компенсировали первый день болезни, работодатель оплачивал 2-5 дней, а Касса здоровья возмещала дальнейшие затраты. Причина заключалась, прежде всего, в необходимости предотвращения распространения вируса. Хорошо известно, что особенно интенсивно SARS-CoV-2 распространяется именно в первые дни болезни. В то время как многие из нас продолжали работать из домашнего офиса, низкооплачиваемые работники так поступить не могли. В то же время они не могли позволить себе остаться без зарплаты на три дня. 2 мая Департамент здоровья прекратил чрезвычайную ситуацию с коронавирусом, а это означает, что SARS.CoV-2 больше не является новым и опасным инфекционным заболеванием, и нет необходимости в изоляции бессимптомных пациентов или контактных лиц.

Правительство приняло решение, что с 1 июля будет возвращена старая система, то есть уменьшается обязанность работодателя по выплате больничного пособия, зато самоответственность человека увеличивается на два дня. Для Кассы здоровья ситуация остается прежней.

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