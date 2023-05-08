МНЕНИЕ | Ирья Лутсар: неиспользованные больничные дни можно было бы добавить к отпуску

В период пандемии COVID-19 был установлен новый порядок оплаты больничных, согласно которому работнику не компенсировали первый день болезни, работодатель оплачивал 2-5 дней, а Касса здоровья возмещала дальнейшие затраты. Причина заключалась, прежде всего, в необходимости предотвращения распространения вируса. Хорошо известно, что особенно интенсивно SARS-CoV-2 распространяется именно в первые дни болезни. В то время как многие из нас продолжали работать из домашнего офиса, низкооплачиваемые работники так поступить не могли. В то же время они не могли позволить себе остаться без зарплаты на три дня. 2 мая Департамент здоровья прекратил чрезвычайную ситуацию с коронавирусом, а это означает, что SARS.CoV-2 больше не является новым и опасным инфекционным заболеванием, и нет необходимости в изоляции бессимптомных пациентов или контактных лиц.