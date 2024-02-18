БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ | Смотрите, кто и где жил в Доме писателей в Таллинне! „Это был дом диссидентов, где не было ни одного просоветски мыслящего человека“

Одной из самых давних обитательниц Дома писателей является писательница и переводчик Елена Скульская, которая провела здесь большую часть своей жизни. Она и ее родители переехали туда в 1962 году, когда было завершено строительство здания (зал с черным потолком открылся годом позже, ровно 60 лет назад — прим. ред). Несмотря на то, что ее родители были людьми советской эпохи, дочь они воспитывали в духе эстонского народа.

„Помни, что ты здесь в гостях, а эстонцы всегда правы — даже когда это не так. Ты должна это учитывать и вести себя так, как ведут себя эстонцы“, — говорил ей отец украинского происхождения Григорий Скульский, когда она была совсем маленькой. Ее отдали в эстонский детский сад и научили быть по-эстонски педантичной.

Дом писателей, по словам Скульской, с самого начала был прибежищем диссидентства и проэстонского мышления. Даже те, кто вступал в партию, — например, Энн Ветемаа, — делали это из прагматических соображений. „Это был дом диссидентов, где не было ни одного просоветски мыслящего человека“.

Она никогда не питала симпатий к коммунистическому режиму, а в юности к ней приезжали диссиденты из Санкт-Петербурга (тогда Ленинграда). „Они мечтали опубликовать здесь книгу или устроить представление. Все они были моими друзьями. Например, [Сергей] Довлатов, который жил здесь три года, и многие, многие другие. Мои родители их принимали, мама боялась, а отец нет“.