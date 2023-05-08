ПОДКАСТ | Как праздновать 9 мая? Почему эстонцы не отмечают окончание Второй мировой? Отвечает МИД Эстонии

Почему многие эстоноземельцы не понимают, зачем на 9 мая проводить парады и шествия? Почему в Берлине и Вене до сих пор стоят советские монументы в центре города? Реально ли изменить флер 9-го мая со Дня победы СССР над немецко-фашистскими захватчиками на День Европы? Как события в Украине влияют на эстонское общество в контексте советских символов? На эти и другие вопросы отвечал вице-канцлер Министерства иностранных дел Мярт Вольмер.