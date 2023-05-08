Бегом фотографироваться! В Ласнамяэ появилась новая фотозона

„Установленные в парке буквы – это постоянное решение. Интерес к новинке уже в первые дни был очень высок, и я надеюсь, что посетители парка будут бережно относиться к новой фотозоне. Просим не забираться на буквы, так как они выдерживают ограниченный вес“, – сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина добавила, что на данный момент проходит также подготовка к реконструкции игровых и спортивных площадок в парке Паэ.

Начиная с пятницы, 5 мая, в парке Паэ можно сделать прекрасные фотографии на фоне букв Lasnamäe. Буквы расположены в парке у пешеходной дорожки со стороны Лаагна теэ.

Управа района Лансамяэ призывает посетителей парка делиться фотографиями в социальных сетях с хэштегом #Lasnamäe30. Среди всех поставивших хэштег пользователей с мая по сентябрь будут разыграны различные призы с районной символикой. Розыгрыши будут проходить ежемесячно, победители будут объявляться на странице управы района в Фейсбуке.

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