МНЕНИЕ | Российский театр времен тоталитаризма

Впервые за всю постсоветскую историю театральный режиссер и драматург были брошены за решетку по политическим мотивам. Первое „театральное дело“ Кирилла Серебренникова было экономическим и власти говорили, что его суд ят не за политику, а за уголовку. Во время войны российские власти перестали делать вид, что они соблюдают хоть какие-то приличия. За антивоенную позицию одних надолго сажают, другим опечатывают здание театра. Не продление контракта и увольнение из театра в условиях наступающего тоталитаризма, кажется легким похлопыванием по плечу.

Новое „Театральное дело“ началось с обыска в петербургской квартире писателя Нины Катерли - бабушки режиссера Евгении Беркович. Об этом сообщил депутат городского парламента от партии „Яблоко“ Борис Вишневский. По его словам, во время обыска, Катерли сообщили об уголовном деле в отношении ее внучки и изъяли три ноутбука. В этот же день – 4 мая адвокат Юлия Трегубова сообщила о задержании в Москве Евгении Беркович по статье 205.2, часть 2 Уголовного кодекса РФ об оправдании терроризма. По этому делу, кроме Беркович, была задержана драматург Светлана Петрийчук.