МНЕНИЕ | Российский театр времен тоталитаризма
Сейчас в России можно схлопотать тюремный срок на 5-7 лет, если ты не согласен с „генеральной линией партии и правительства“. Спектакль „Финист Ясный Сокол“ - это повод к преследованию Евгении Беркович. Настоящей причиной служат ее антивоенные стихи, которые в огромном количестве расходятся в социальных сетях, отмечает журналист Сергей Ковальченко.
Впервые за всю постсоветскую историю театральный режиссер и драматург были брошены за решетку по политическим мотивам. Первое „театральное дело“ Кирилла Серебренникова было экономическим и власти говорили, что его судят не за политику, а за уголовку. Во время войны российские власти перестали делать вид, что они соблюдают хоть какие-то приличия. За антивоенную позицию одних надолго сажают, другим опечатывают здание театра. Не продление контракта и увольнение из театра в условиях наступающего тоталитаризма, кажется легким похлопыванием по плечу.