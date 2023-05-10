„Творческий секс“ – нарвский музыкант про экспромт-рождение нового клипа

Клипов у группы Absolut-2 немного. Обычно Рогов называет их просто „видео“. Но в этот раз, по словам Евгения, оператор Вася Зарецкий очень постарался, именно поэтому получился клип. Кстати, группе в сентябре этого года исполнится 30 лет.

– Евгений, сложно, живя в Нарве, записать свою песню?

– Сейчас уже не сложно. В Нарве есть студии, где можно записать основу песни, и есть талантливые люди, которые могут сделать качественный, а самое главное, интересный клип. Для аренды дорогих студий нужны большие деньги. Песня „Я потерял тебя!“ долго пролежала на „специальной“ полочке и, наконец-то, дождалась своего весеннего часа.

– Сколько времени снимали клип?

– На съемки ушло…часа два-три. Его Величество экспромт никто не отменял. Все рождалось по ходу. Творчество хорошо в самом процессе, вживую и сейчас.

– В клипе ты пишешь слова на стене, на мусорной урне – не ругали вас потом за это? И на ограде у реки висит замок…

– Мусорка экологически чиста, как утренняя роса. Кстати, она и есть один из главных экспромтов, а замок – с ней в компании.

– Как горожане приняли твой клип?

– После премьеры клипа в интернете пошли позитивные отзывы, и что больше всего радует, началось творческое обсуждение. Значит у нас, действительно, что-то получилось. Кстати, статистика, которой сейчас уделяют много внимания, тоже хороша. Но это, точно, не основной показатель. Главное – получить удовольствие от процесса творческого создания! Если это случилось у тех, кто творит, а у нас случилось, то и люди почувствуют настрой, энергетику и добро. Получится, в самом хорошем понимании, „творческий секс“, и что-то родится классное от этой любви. Берегите любовь! Не теряйте друг друга!

Клип „Я потерял тебя!“

Мелодия, слова, вокал – Жека Рогов/Absolut-2

Музыка – Алексей Серов/Planet27 NGO

В клипе снимались: Елена Фёдорова и Жека Рогов

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