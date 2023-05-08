„Сейчас, как и 80 лет назад, Украина сражается против тотального зла. Она бьется за будущее всего свободного мира“. Зеленский предложил перенести День Победы на 8 мая

Вспоминая героизм миллионов украинцев в той войне против нацизма, мы видим такой же героизм в действиях наших воинов сейчас – потомков тех, кто одержал победу – капитуляцию нацизма в тот день, 8 мая 45-го года.

Мы никогда не забудем вклад украинского народа в победу над нацизмом. И никому не дадим стереть роль украинцев в этой победе, наших людей, того поколения, о котором храним память почти в каждой нашей семье.

Именно 8 мая 1945 года вступил в силу акт о безоговорочной капитуляции вермахта. Именно 8 мая мир чтит память всех, чьи жизни были забраны той войной. Это чистая история, без идеологических примесей. И это история нашего народа, наших союзников, всего свободного мира.

Именно 8 мая величие победы над нацизмом вспоминает большинство народов мира. Мир склоняется перед всеми, кто защищал и защитил жизнь. Кто сбрасывал нацистские флаги на освобожденной территории и кто открывал ворота концлагерей. Кто возвращал народам свободу, кто уничтожил и осудил нацистское зло.

Разные народы в единстве, в союзничестве в составе антигитлеровской коалиции противостояли злу. Народы Европы и Америки… Азия, Австралия, Африка – каждый имеет свою историю борьбы в той войне, но общую историю победы.

8 мая Украина и свободный мир вспоминают о шести страшных годах в истории человечества. С 1939-го по 1945-й… Годы, которые забрали жизнь миллионов людей, в том числе 8 миллионов украинцев. Годы оккупации и зверств, кровопролитных боев, бомбардировок, блокад и массовых казней, Холокоста. Всего зла, которое нацизм принес миру, принес на нашу землю.

Сейчас, как и 80 лет назад, Украина сражается против тотального зла. Сейчас, как и 80 лет назад, Украина сражается за будущее – и свое, и всей Европы, всего свободного мира. Сейчас, как и 80 лет назад, мы опираемся на общую силу свободных народов и знаем, что вместе с ними всегда будем частью свободной Европы, которая не подчинится злу. И вместе со всей свободной Европой 9 мая в Украине отметим День Европы. Европы объединенной, в основе которой должен быть и будет мир. Европы нашей, частью которой Украина всегда была, есть и будет.

В противоположность нашим идеалам этот враг снова поставил агрессию и аннексию, оккупацию и депортацию, массовые убийства и пытки, бомбардировку городов и сожжение сел. На все это будет ответом наша победа! Победа Украины и свободного мира. Освобождение наших земель. Возвращение наших людей. Защита наших ценностей. И обязательно – справедливость, обязательно – правосудие против рашистской идеологии ненависти.

Мы боролись тогда и боремся сейчас ради того, чтобы никто никогда снова не порабощал другие народы и не уничтожал другие страны. И все то старое зло, которое возвращает современная Россия, будет разбито так же, как и нацизм был разбит.

И так же, как и во Второй мировой войне, мы сейчас не одни против зла. Мы сражаемся против него вместе так же – со всем свободным миром. С государствами и народами, которые творили тогда общую победу. Которые, помня страшные годы той войны, не говорят „Можем повторить!“, а защищают смысл слов „Никогда снова!“ Которые не предали памяти своих героев и хранят силу наших общих ценностей – человеческой жизни и свободы, равенства и достоинства и мира без ксенофобии и антисемитизма, без расизма и нетерпимости, без идеологий ненависти.

Зло, к сожалению, вернулось. Как тогда зло рвалось в наши города и села, так и сейчас это делает. Как тогда убивало наших людей, так и сейчас это делает. Хотя сейчас другой агрессор, но цель та же – порабощение или уничтожение.

Сегодня я подписал соответствующий указ, и ежегодно с завтрашнего дня, 9 мая, мы будем чествовать наше историческое единство – единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм.

Это будет День Европы, которая поддерживает украинцев все девять лет агрессии и уже 439 дней полномасштабного вторжения. Это будет День Европы, который помогает нам бороться на всех направлениях: на поле боя оружием, на дипломатической передовой – решительностью, против ракетного террора и зимнего блэкаута, в экономике и на юридическом фронте. Это будет День Европы – нашей союзницы. Которая дает убежище украинским женщинам и детям. Которая не посягает на наш суверенитет и не ставит под сомнение наше право на собственный выбор национального пути. Которая никогда не называет Украину „выдуманным“ или „искусственным“ образованием. И которая дает нам свое оружие, чтобы мы могли защитить себя и ее – нашу Европу!

Много лет назад на нашем континенте была установлена традиция празднования Дня Европы, чтобы отметить достигнутый мир и единство. Сегодня единство на нашем континенте приближает нас к празднованию первого дня нашего мира.

Честная память о прошлом всегда укрепляет веру в будущее. Сегодня, отдавая должное наиболее важной победе ХХ века, мы все ждем и приближаем новый великий день – новой победы. Нашей победы. День победы Украины. Безусловно, общей. Которую мы одержим вместе со всеми, кто нам сейчас помогает.

Мы будем помнить каждое государство и каждый народ, которые встали в борьбе за свободу вместе с нами. Мы никогда не скажем, что победа могла бы состояться без кого-то из них. Это будет общий успех, но я уверен, что мир будет называть этот день одинаково – День победы Украины.