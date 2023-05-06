ОТ РЕДАКЦИИ | Весь пар правительства уходит в гудок

Три партии, получившие сильные мандаты на мартовских выборах текущего года, имеют историческую возможность выполнить решения, влияние которых скажется на нашей жизни только через 10-15 лет, но которые имеют большое значение для Эстонии. Например, решения, которые принесли бы положительные перемены в демографической ситуации или улучшили бы экономическую среду. Однако, если прочитать коалиционный договор, то становится очевидно, что у правительственного триумвирата нет особых идей насчет того, как эффективно воспользоваться поддержкой, полученной от избирателей. В догоре засилье канцелярита и никому не понятных терминов вроде „лестницы инноваций“ или „зеленой лестницы“, много внимания уделено бюджетному балансу, но не представлен ни один реальный механизм того, как улучшить благосостояние жителей Эстонии.

Экономическая ситуация в Эстонии едва ли не самая тяжелая за последние годы, жители едва-едва справляются со своими финансовыми делами, энергетический кризис и инфляция вынуждают людей предельно экономить, а в это время агрессивная Россия ведет жесточайшую войну на уничтожение против соседней Украины. И в этих условиях эстонское правительство обворожительно улыбается нам с экранов и убедительно говорит, что главной темой дня является вопрос равенства брака.

Это, мягко говоря, странный выбор темы, с которой следовало бы начинать в сложившейся ситуации, когда кризисы сотрясают страну. В Эстонии не очень много людей, которые хотят официально оформить свои отношения, вступив в брак,и еще меньше людей, которые хотели бы вступить в однополый брак. Несомненно, с запросами такого меньшинства следует считаться, однако вопрос равенства брака касается очень малого количества людей, но при этом получает непропорционально много внимания.