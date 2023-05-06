ОТ РЕДАКЦИИ | Весь пар правительства уходит в гудок(12)
Уделять столь большое внимание вопросу равенства брака в то время, когда в стране кризис, мягко говоря, странно.
Три партии, получившие сильные мандаты на мартовских выборах текущего года, имеют историческую возможность выполнить решения, влияние которых скажется на нашей жизни только через 10-15 лет, но которые имеют большое значение для Эстонии. Например, решения, которые принесли бы положительные перемены в демографической ситуации или улучшили бы экономическую среду. Однако, если прочитать коалиционный договор, то становится очевидно, что у правительственного триумвирата нет особых идей насчет того, как эффективно воспользоваться поддержкой, полученной от избирателей. В догоре засилье канцелярита и никому не понятных терминов вроде „лестницы инноваций“ или „зеленой лестницы“, много внимания уделено бюджетному балансу, но не представлен ни один реальный механизм того, как улучшить благосостояние жителей Эстонии.
Экономическая ситуация в Эстонии едва ли не самая тяжелая за последние годы, жители едва-едва справляются со своими финансовыми делами, энергетический кризис и инфляция вынуждают людей предельно экономить, а в это время агрессивная Россия ведет жесточайшую войну на уничтожение против соседней Украины. И в этих условиях эстонское правительство обворожительно улыбается нам с экранов и убедительно говорит, что главной темой дня является вопрос равенства брака.
Это, мягко говоря, странный выбор темы, с которой следовало бы начинать в сложившейся ситуации, когда кризисы сотрясают страну. В Эстонии не очень много людей, которые хотят официально оформить свои отношения, вступив в брак,и еще меньше людей, которые хотели бы вступить в однополый брак. Несомненно, с запросами такого меньшинства следует считаться, однако вопрос равенства брака касается очень малого количества людей, но при этом получает непропорционально много внимания.
Почему с такой же заботой и вниманием не относятся к людям, которые последние два года практически боролись за свое выживание, кое-как сводя концы с концами в условиях чудовищной инфляции и роста цен? Кроме небольшого количества людей, которых напрямую касается вопрос равенства брака, в Эстонии есть люди, которые охотно участвовали бы в такой „культурной войне“ за те или иные ценности, чувствуя себя при этом Ланселотами, который борется за добро и против зла. Однако, когда совсем рядом с нами действительно идет борьба с абсолютным злом в виде агрессивной путинской России, такие попытки вести „культурный конфликт“ выглядят нелепо и неуместно.
Правительство разослало проект закона о равенства браков различным организациям для ознакомления до 9 мая, и остается неясным, почему правительство не инициировало дискуссию в связи с налоговыми изменениями, которые коснутся всех, а не только меньшинство. Тем более, что правительство любит вспоминать о справедливости, говоря о равенстве брака. Так почему справедливость не распространяется на все общество? Было бы справедливо обсудить и выслушать различные точки зрения на такую тему, как рост налогов, а не просто ставить всех перед фактом.
Тема равенства брака - удобна для политиков, она позволяет чем-то заниматься, не занимаясь при этом тем, что действительно важно. Однако своего решения ждут сложные порблемы, которые касаются финансов государства, формирования экономической среды, образования, здравоохранения, безопасности государства, экологии и благосостояния жителей Эстонии. И здесь не нужно быть „за“ или „против“, нужно начать работать и заниматься реальными проблемами, чтобы найти механизмы для их ре