ФОТО | В Нарве появилась надпись „ДЕТИ“, как в Мариуполе. Что это значит?

Надпись увидели утром жители Нарвы. В горуправе ответили, что любая провокация недопустима в нашем обществе и не надо воспринимать ее ни с каких сторон. „Такая же надпись была перед Мариупольским театром, который позже взорвали, поэтому это выглядит, как угроза, - говорит мэр Нарвы Катри Райк. - На мой взгляд, это попытка нас всех испугать. Но никакая провокация, никакой страх не имеет места быть в Эстонии и в Нарве“. Уборкой надписи уже занимаются городские специалисты.

Кроме этой фразы, которая имеет, очевидно, конкретное значение для того, кто нанес ее на асфальт, в парке рядом с Домом культуры им. Герасимова можно увидеть много вандальных рисунков, которые время от времени появляются там и не убираются.

Уточним, 16 марта на академический драмтеатр в Мариуполе российские войска сбросили авиабомбу. Перед и позади здания театра в Мариуполе были сделаны надписи заглавными буквами „Дети“ для пилотов авиации. Тем не менее в результате авиаудара погибли, как сообщало агентство Associated Press (AP), 600 человек. Всего в тот день в здании драмтеатра прятались около 1000 жителей города. Почему эта надпись появилась в Нарве 8 мая - пока неизвестно.

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