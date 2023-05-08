Марко взял электросчета за рога

Как он стал настоящим человеком будущего? В прошлом Марко считал все виды вопросов энергосбережения слишком сложными и в дискуссионных кругах больше слушал. Иногда с умным лицом кивал, но на самом деле рассказы знакомых, которые делились советами по сбережению, влетали ему в одно ухо и тут же вылетали из другого. Может быть, сейчас в образе Марко многие узнают себя?

Но Марко стал действительно молодцом и человеком будущего! „Конечно, это случилось не в одночасье… В какой-то момент я понял, что должен во всем разобраться сам. Досконально, от и до. Кто же еще оплатит мои счета!“ – говорит Марко. Перемены начались с коллекционирования дигиштампов Alexela. Любые серьезные изменения в жизни поначалу, конечно, даются нелегко, но тут на помощь приходит приложение Alexela – там Марко может очень удобно следить за своими штампами. „Хорошо видна и скидка на топливо. Когда замечаешь, что на самом деле экономишь деньги каждый раз, когда заправляешься, у тебя появляется дополнительная мотивация продолжать это делать. Скидка в пять центов за литр в месяц выходит заметной. Экономия за год уже очень хорошая“, – объясняет Марко и добавляет, что действительно пользуется приложением каждый день.

„Конечно, хотелось бы в будущем заменить дозаправку на подзарядку. Нужно идти в ногу со временем, поэтому я уже поглядываю в сторону электромобилей. Все и сразу получить не удастся, но, шаг за шагом меняя свои потребительские привычки, я вижу все больше и больше изменений“, – с энтузиазмом отмечает Марко и признается, что новый автомобиль его мечты – Porsche Taycan. Нужно мечтать, и мечтать по-крупному!