Марко взял электросчета за рога
„Я не особо и экономил. Совсем нет...“ Так говорил Марко (43 года) еще недавно, но со временем он стал более осознанным и мудрым в смысле денег. Сегодня он серьезно взял дело в собственные руки и сам активно формирует свои счета за электроэнергию – Марко выбрал пакет электроэнергии с биржевой ценой.
Как он стал настоящим человеком будущего? В прошлом Марко считал все виды вопросов энергосбережения слишком сложными и в дискуссионных кругах больше слушал. Иногда с умным лицом кивал, но на самом деле рассказы знакомых, которые делились советами по сбережению, влетали ему в одно ухо и тут же вылетали из другого. Может быть, сейчас в образе Марко многие узнают себя?
Но Марко стал действительно молодцом и человеком будущего! „Конечно, это случилось не в одночасье… В какой-то момент я понял, что должен во всем разобраться сам. Досконально, от и до. Кто же еще оплатит мои счета!“ – говорит Марко. Перемены начались с коллекционирования дигиштампов Alexela. Любые серьезные изменения в жизни поначалу, конечно, даются нелегко, но тут на помощь приходит приложение Alexela – там Марко может очень удобно следить за своими штампами. „Хорошо видна и скидка на топливо. Когда замечаешь, что на самом деле экономишь деньги каждый раз, когда заправляешься, у тебя появляется дополнительная мотивация продолжать это делать. Скидка в пять центов за литр в месяц выходит заметной. Экономия за год уже очень хорошая“, – объясняет Марко и добавляет, что действительно пользуется приложением каждый день.
„Конечно, хотелось бы в будущем заменить дозаправку на подзарядку. Нужно идти в ногу со временем, поэтому я уже поглядываю в сторону электромобилей. Все и сразу получить не удастся, но, шаг за шагом меняя свои потребительские привычки, я вижу все больше и больше изменений“, – с энтузиазмом отмечает Марко и признается, что новый автомобиль его мечты – Porsche Taycan. Нужно мечтать, и мечтать по-крупному!
Если сэкономить достаточно, мечты однажды могут сбыться! Вот почему Марко решил выбрать пакет электроэнергии Alexela по биржевой цене. „Мне нравится жить в доме. Дети живут своей жизнью, но на самом деле, если вести себя по-умному, можно очень успешно справляться с домом самостоятельно. Это не такое уж большое разорение“, – говорит Марко. Ему интересно постоянно следить за электробиржей, поэтому он использует умную бытовую технику именно в тот момент, когда электричество наиболее дешево. „Я вижу, что могу очень активно влиять на свои счета с помощью повседневного выбора. Иначе говоря, счета за электроэнергию можно взять за рога, – смеется Марко. – Возможно, не каждый удосужится так внимательно следить, но для меня это очень увлекательно!“.
Конечно, кому-то трудно учиться у Марко мудрому потреблению энергии, но, как подчеркивает он сам, никто не сделает выбор за нас. В конце концов Марко дает амбициозное обещание: „Сейчас внимание! Если при нашей следующей встрече у меня не будет Porsche, то на крыше уж обязательно будут сиять солнечные панели!“.
Бери и ты счета за рога! Ознакомиться с пакетами электроэнергии можно ЗДЕСЬ.