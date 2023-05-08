08.05.2023, 11:45
ВИДЕО | Летающие собаки? В Таллиннском зоопарке поселились особо редкие существа
Летучие собаки, также известные как летучие лисицы (flying foxes), являются обитателями тропических лесов, похожими на собак с крыльями.
Недавно эти зверьки, которые на самом деле относятся к летучим мышам, появились и в Таллиннском зоопарке. Посетители смогут познакомиться с ними в ближайшее время, когда откроется новая экспозиция тропических лесов. Между тем летучие собаки, жизнь которых в дикой природе находится под угрозой из-за уничтожения тропических лесов, в зоопарке уже успели обзавестись потомством.
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