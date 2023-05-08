ВИДЕО | Здоровенный бык разогнал игроков на стадионе во Франции

В очередном поединке регбийной Суперлиги во французском Перпиньяне Каталонские Драконы должны были встретиться с Сент Хелесом. Перед игрой организаторы соревнования решили придать яркости предматчевой разминке и устроить круг уважения с участием светских животных.

Три быка и две коровы гасконской породы должны были пробежаться вокруг поля, однако ситуация вышла из-под контроля.

В какой-то момент поводырь потерял управление над одним из быков. Растерянное животное начало агрессивно бегать по площадке.

Игроки не сразу поняли серьезность ситуации, однако со временем были вынуждены бежать от рогатого по всему стадиону. Регбисты перепрыгивали через рекламные щиты, чтобы спастись от опасности.

К счастью, инцидент закончился без серьезных последствий и быстро удалось приручить быка. После игры болельщики Драконов начали насмехаться в соцсетях: „У них нет дракона, поэтому заменили его быком“.

Каталонские Драконы праздновали победу в дуэли с Сент Хелесом со счетом 24:12.

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