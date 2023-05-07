В Техасе машина врезалась в людей около центра для мигрантов. Погибли семь человек

Еще шесть человек получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Управлявший автомобилем человек арестован. Пока неизвестно, был ли инцидент случайным, или водитель намерено направил свою машину на людей.

Американская полиция сообщила, что водитель также доставлен в больницу и его тестируют на алкоголь и наркотики.

Трагедия произошла в техасском городе Браунсвилл, который находится около границы США с Мексикой.

По данным американских пограничников, в Браунсвилле в последнее время резко выросло число нелегальных мигрантов из Мексики.

В связи с этим местные власти в апреле объявили город зоной чрезвычайного происшествия. Такие же меры предприняли и другие города в Техасе, расположенные на мексиканской границе.