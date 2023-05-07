ВИДЕО | В Москве возле академии ФСБ вспыхнул мощный пожар

В Москве вспыхнул масштабный пожар. Жители нескольких районов видят густой столб дыма.

Как сообщают российские паблики, пожар вспыхнул в юго-западной части Москвы. Загорелась новостройка. Некоторые паблики отмечают, что пожар бушует вблизи академии ФСБ.

Предварительно известно, что загорелись строительные материалы и мусор. О масштабах пожара свидетельствует густой дым, заполонивший район. На месте работают экстренные службы. Об этом сообщает „Униан“.

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