Американцы обнародовали состав на чемпионат мира — в команде 13 игроков НХЛ

В заявке американской сборной на 4 мая - 22 хокккеиста (3 вратаря, 7 защитников и 12 нападающих). В ней есть представители таких клубов НХЛ, как „Питтсбург“ (3 игрока), „Сан-Хосе“, „Монреаль“, „Виннипег“, „Тампа“, „Сент-Луис“, „Аризона“, „Калгари“, „Чикаго“, „Баффало“ и „Ванкувер“.

Самые опытные — 35-летний нападающий „Питтсбурга“ Ник Бонино и 31-летний вратарь „Пингвинов“ Кейси ДеСмит.

Шесть игроков выступают в АХЛ — за „Рокфорд“, „Лихай Велли“, „Гранд Рэпидс“, „Айову“ и „Онтарио“ (2 человека). Кроме того, приглашены трое студентов: двое сборников играют за университет Бостона, а 19-летний Куттер Готье — за колледж Бостона.

Состав сборной США

Вратари: Кейси ДеСмит (“Питтсбург“), Дрю Коммессо (“Рокфорд“, АХЛ), Кэл Петерсен (“Онтарио“, АХЛ)

Защитники: Генри Трун (“Сан-Хосе“), Коннор Маккей (“Аризона“), Ронни Аттард (“Лихай Вэлли“, АХЛ), Дилан Сэмберг (“Виннипег“), Скотт Перунович (“Сент-Луис“), Лэйн Хатсон (университет Бостона), Ник Пербикс (“Тампа“).

Нападающие: Сэмми Уокер (“Айова“, АХЛ), Дрю О'Коннор (“Питтсбург“), Люк Так (университет Бостона), Ник Бонино (“Питтсбург“), Ти Джей Тайнэн (“Онтарио“, АХЛ), Куттер Готье (колледж Бостона), Шон Фаррелл (“Монреаль“), Андерс Бьорк (“Чикаго“), Мэтт Коронато (“Калгари“), Конор Гарланд (“Ванкувер“), Алекс Так (“Баффало“), Картер Мазур (“Гранд Рэпидс“, АХЛ).

Сборная США сыграет в группе A с командами Финляндии, Швеции, Германии, Дании, Франции, Австрии и Венгрии. Матчи группы А пройдут в финском Тампере.

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