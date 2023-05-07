Футбол
07.05.2023, 14:22

ВИДЕО | Фанатка „Наполи“ вышла на улицы Неаполя обнаженной после чемпионства

 
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Фанатка «Наполи» Кармен Каккавале
Фанатка «Наполи» Кармен Каккавале
ФОТО: carmen_ccvl | instagram

Тиктокерша и танцовщица Кармен Каккавале на фоне яркой игры „Наполи“ в этом сезоне пообещала голой пройтись по Неаполю в случае чемпионства любимой команды и сдержала свое обещание.

Популярная тиктокерша и танцовщица Кармен Каккавале прошлась по Неаполю обнаженной после долгожданного чемпионства „Наполи“. Ее видео уже набрало больше двух миллионов просмотров в тиктоке, а город, который и так был в огне, кажется, стал еще немного ярче.

В 33-м туре чемпионата Италии футболисты „Наполи“ сыграли вничью с „Удинезе“ (1:1) и стали недосягаемыми для преследователей.

Это третий чемпионский титул в истории клуба и первый за последние 33 года. Тогда титул принес Неаполю один из лучших футболистов в истории Диего Марадона.

Источник: Sports.ru

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