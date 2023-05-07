ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (438-й день) | Россия усилила ракетные удары по Украине, в Киеве заявляют о перегруппировке сил РФ под Бахмутом
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В ночь на 7 мая Россия обстреляла Никополь с применением тяжелой артиллерии, пишет в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его сведениям, по городу было выпущено более 10 снарядов, в результате обстрелов погибла 72-летняя женщина, еще три человека пострадали. Повреждения получили 7 частных домов и один многоэтажный дом, в здании общежития колледжа выбиты стекла. „Задело и три газопровода, линию электропередач и 14 солнечных панелей“, - пишет Лысак.
Российские войска нанесли ракетный удар по городу Балаклея Харьковской области. По предварительным данным, ракета C-300 попала по территории автопарка, пишет глава областной военной администрации Олег Синегубов. Пострадали 5 человек: три женщины получили взрывные травмы, двое мужчин - относительно легкие ранения. Сейчас на месте работают все экстренные службы, указал Синегубов.
Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение к основателю ЧВК „Вагнер“ Евгению Пригожину, в котором сказал ему держать оборону до тех пор, пока подразделения чеченского спецназа „Ахмат“ не займут позиции под Бахмутом. Ранее Пригожин заявил, что отведет своих наемников из-под Бахмута 10 мая.
Российская стратегическая авиация нанесла ночью удар пятью сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х-22 по Николаевской области и одной - по Херсонской, сообщило украинское оперативное командование „Юг“. Зафиксировано попадание в промышленный объект, из людей никто не пострадали, отмечается в сообщении.
В России наблюдается самая большая нехватка рабочей силы за последние десятилетия, констатируют в Минобороны Великобритании. В сообщении ведомства приводятся данные российского Центробанка, который опросил 14 тысяч работодателей и выяснил, что количество свободных работников снизилось до уровня 1998 года.
По данным британской разведки, только в 2022 году Россию покинули до 1,3 млн человек. А за последние три года из-за пандемии и войны против Украины население РФ сократилось на 2 млн человек больше, чем ожидалось. „Мобилизация, исторически высокая эмиграция, стареющее и убывающее население ограничивают предложение рабочей силы“, - говорится в отчете.
Создатель „Группы Вагнера“ Евгений Пригожин утверждает, что минувшей ночью эта ЧВК „впервые за все это время“ получила боевое распоряжение о выдаче боеприпасов. Аудиозапись с его заявлением опубликовал Telegram-канал „Пресс-служба Пригожина“. „Нам обещают дать боеприпасы и вооружение, сколько нам требуется для продолжения военных действий. Нам клянутся, что на фланге будет выставлено все, что необходимо, чтобы нас не подрезал противник. Нам говорят, что мы можем действовать в Артемовске (Бахмуте. - Ред.), как считаем нужным“, - заявил Пригожин, добавив, что курировать взаимодействие наемников с Минобороны РФ будет бывший командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин. При этом Пригожин не уточнил, будет ли он выполнять свое обещание передать 10 мая позиции в Бахмуте чеченскому спецназу „Ахмат“.
Российские войска продолжают усиливать переброску техники через оккупированный Мариуполь в направлении Запорожской области, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. „Опять большое пополнение гусеничной техники через Мариуполь в направлении Запорожской области. Ежедневно интенсивность растет“, - написал он в Telegram, приложив видеозапись, на которой видно перемещение военной техники.
Девять человек погибли в аэропорту в поселке Чернобаевка Херсонской области. Российский дрон нанес удар, когда они разминировали боеприпасы
Об этом сообщает „Страна.ua“ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По их данным, днем 6 мая, в 13:40, российские силы сбросили с беспилотника взрывной предмет на пиротехническую группу, которая обезвреживала боеприпасы на сортировочной площадке.
Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины Сергей Крук сообщил 6 мая, что в результате обстрела погибли шесть сотрудников ГСЧС, а два человека, в том числе женщина-фельдшер, госпитализированы.
По последним данным, которые приводят источники „Страны“, погибли шесть сотрудников ГСЧС и три работника пограничной службы, ранены три сотрудника ГСЧС.
Украина получила от Израиля первые радары для предупреждения о ракетных атаках, сообщает журнал Israel Defence. Доброволец Натан Флаер опубликовал фотографию такого радара в своем твиттере. Он отметил, что снимок сделан в Украине.
Израиль передал Украине три радара компании RADA Electronic Industries. Всего планируется передать 16 таких устройств.
У России в настоящее время нет никакого потенциала для „осуществления попытки масштабного наступления где-либо в Украине“ - ни военного, ни экономического, ни политического. Такую оценку высказал в интервью YahooNews начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Вместе с тем Россия, по его мнению, пытается накопить запас ракет, чтобы сорвать украинское контрнаступление, и до сих пор способна проводить серьезные оборонительные операции. Буданов подчеркнул, что это „проблема, с которой Украине придется столкнуться“.
Турция отказалась передавать Украине зенитно-ракетный комплекс С-400, который она ранее закупила в России, сказал в эфире телеканала Habertürk TV министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
„США спросили, можете ли вы отправить С-400 Украине, мы сказали нет“, - заявил министр, комментируя отношения с Соединенными Штатами.
Москва и Анкара заключили сделку по поставкам С-400 объемом 2,5 млрд долларов в 2017 году. Летом 2019 года С-400 прибыли в Турцию.
США пытались помешать этим поставкам, из-за контракта Турцию исключили из программы по производству и поставке деталей новейших истребителей F-35.
В ночь на 7 мая по целям в аннексированном Россией Крыму было выпущено не менее 22 беспилотников, сообщают пророссийские телеграм-каналы.
Советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков в своем личном блоге опубликовал снимки, на которых, по его словам, изображен один из дронов, посаженный средствами радиоэлектронной борьбы.
В нем опознали дрон Mugin-5 китайского производства. На сайте производителя говорится, что его можно купить за 9,5 тыс. долларов США.
Ночью в севастопольских пабликах появились сообщения об атаке беспилотников ВСУ.
По информации очевидцев, в городе был слышен грохот - предположительно, от разрывов ракет ПВО. Украинские БПЛА были замечены в Казачьей бухте и Фиоленте.
Крючков утверждает, что все беспилотники и ракеты, которыми обстреливали Крым, сбиты.
Украинские СМИ публикуют видео из Бахмута, снятое с дрона. Над городом поднимается дым.
В преддверии ожидаемого контрнаступления ВСУ Россия усилила ракетные удары по Украине, пишет DW. Так, в последние дни российские вооруженные силы все чаще используют ракеты дальнего радиуса действия для обстрела гражданских целей и объектов инфраструктуры в Украине, констатирует Reuters. По данным агентства, предупреждения о ракетных атаках звучали в Киеве и в регионах к западу от столицы.
По словам командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, российские военные активизировали работу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различных типов по всей линии фронта.
Российские силы в Донбассе проводят перегруппировку войск, стали использовать более усовершенствованную технику и увеличили интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения, утверждает командующий Восточной группировкой войск ВСУ Александр Сырский. По его словам, это свидетельствует о том, что „враг не собирается менять свои планы и делает все возможное, чтобы взять Бахмут под контроль и продолжить наступательные действия“.
Сырский отметил, что на настоящий момент Силам обороны удается срывать российские планы на Бахмутском направлении, но те по-прежнему надеются захватить город до 9 мая. „Наша задача - не допустить этого“, - подчеркнул украинский генерал-полковник.