В заявке сборной Канады на чемпионат мира — 19 НХЛовцев и звезда NCAA
Сборная Канады назвала 20 из 25 хоккеистов, которые примут участие в чемпионате мира. В стартовом матче турнира канадцы сыграют в Риге против сборной Латвии. Об этома сообщает Delfi.lv.
Главным тренером сборной Канады на предстоящем чемпионате мира будет рулевой „Аризоны“ Андре Туриньи. На двух предыдущих мировых первенствах он был одним из ассистентов главного тренера (Жерара Галана в 2021-м и Клода Жюльена в 2022-м).
Помогать Туриньи будут Алекс Тангуэй, работающий в „Детройт Ред Уинз“, и Трой Райан, под руководством которого несколько дней назад женская сборная Канады на домашнем чемпионате мира в финале проиграла сборной США (3:6).
В заявку канадской сборной на ЧМ-2023 вошли представители десяти клубов НХЛ - „Баффало“ (3 игрока), „Калгари“ (3), „Монреаля“ (2), „Аризоны“ (2), „Ванкувера“ (2), „Детройта“ (2), „Сент-Луиса“ (2), „Питтсбурга“ (1), „Филадельфии (1), „Нэшвилла“ (1).
Самый результативный сезон среди канадских игроков провел 31-летний Тайлер Тоффоли, набравший 73 (34+39) очка в 82 матчах и ставший лучшим бомбардиром „Калгари Флэймз“, второй - нападающий „Аризоны Койотис“ Лоусон Крауз с 45 (24+21) очками.
Тоффоли станет одним из немногих канадцев с опытом участия в чемпионатах мира – в 2015 году он набрал 5 (2+3) очков в 10 матчах и выиграл золото.
Защитник „Ванкувер „Кэнакс“ Тайлер Майерс, получающий в клубе 6 млн евро, имеет опыт двух чемпионатов мира — это был его четвертый сезон в пятилетнем контракте на 30 миллионов долларов. Такую же среднюю зарплату имеет и ветеран Милан Лучич, чей семилетний контракт на 42 миллиона истекает летом. Кстати, Лучич пятый год подряд не может преодолеть планку в 23 очка за сезон.
Если канадский суперталант и ожидаемый первый выбор на драфте Коннор Бедард не приедет в Ригу, то вероятный будущий второй номер драфта НХЛ Адам Фантилли попал в заявку „Кленовых листьев“. Фантилли стал всего третьим игроком в истории, признанным лучшим игроком NCAA в дебютном сезоне. Также он является лучшим бомбардиром NCAA, и ранее в этом году стал чемпионом мира на молодежном уровне (до 20 лет), набрав 5 (2+3) очков в семи матчах.
Фантилли — единственный игрок сборной Канады на ЧМ-2023 без опыта НХЛ. Вратарь Девон Леви тоже начал сезон NCAA, но уже провел семь матчей за „Баффало“. Кстати, Леви и нападающий Джек Макбэйн выступали за сборную Канады на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Состав сборной Канады
Вратари: Девон Леви (“Баффало“), Сэмюэл Монтембо (“Монреаль“).
Защитники: Пьер-Оливье Жозеф (“Питтсбург“), Джастин Бэррон (“Монреаль“), Маккензи Уигар (“Калгари“), Тайлер Майерс, Итэн Бир (оба — „Ванкувер“), Джейк Уолмэн (“Детройт“).
Нападающие: Коди Глэсс (“Нэшвилл“), Джек Макбэйн (“Аризона“), Милан Лучич (“Калгари“), Пейтон Кребс (“Баффало“), Скотт Лоутон (“Филадельфия“), Джек Куинн (“Баффало“), Джейк Нейборс (“Сент-Луис“), Лоусон Крауз (“Аризона“), Тайлер Тоффоли (“Калгари“), Самуэль Блэйз (“Сент-Луис“), Джозеф Велено (“Детройт“), Адам Фантилли (университет Мичигана).
Сборная Канады на групповом этапе сыграет в Риге. В стартовом матче ее соперником будет сборная Латвии.
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