Стрельба в торговом центре в Техасе: девять погибших, семеро раненых

По рассказам очевидцев, вооруженный человек открыл беспорядочную стрельбу по прохожим. Из торгового центра эвакуировали сотни людей.

В полиции заявили, что застрелили стрелка. Считается, что он действовал в одиночку.

По сообщениям, некоторые из жертв - дети. По меньшей мере семь человек находятся в больнице, трое из них в критическом состоянии.

Начальник пожарной службы Аллена Джонатан Бойд сказал, что семь человек, включая самого стрелка, погибли на месте происшествия, а двое умерли позже в больнице. По словам медиков, возраст жертв - от 5 лет до 51 года.

Начальник полиции Аллена Брайан Харви сообщил, что один из полицейских в торговом центре услышал звуки стрельбы, побежал выяснить, в чем дело, начал перестрелку с подозреваемым и застрелил его.

Губернатор Техаса Грег Эбботт назвал стрельбу „невыразимой трагедией“ и заявил, что готов оказать любую помощь местным властям.

Полиция США обратилась к гражданам, располагающим видеозаписями, сделанными на месте происшествия, с просьбой связаться с ФБР, поскольку собирают доказательства его сотрудники.

По словам нескольких свидетелей, стрелок был одет во все черное и в боевом снаряжении. На появившихся кадрах рядам с его телом видна автоматическая винтовка AR-15.

„Я услышал около 10 хлопков, затем еще 10-15 выстрелов - мы увидели парня, одетого во все черное, в бронежилете, который просто стрелял в людей“, - сказал один из свидетелей.

На видео с места происшествия видно, как люди бегут в укрытие через автостоянку под звуки выстрелов.

В Аллене проживает около 105 тыс. человек, он находится в 32 км к северу от центра Далласа.

В Техасе большинство взрослых в возрасте 21 года и старше имеют право носить пистолет без лицензии, если они ранее не были судимы, ограничений на владение винтовками и дробовиками тоже немного.

Законодательное собрание штата Техас контролируют республиканцы, традиционно не поддерживающие любые меры по ужесточению контроля над оружием.