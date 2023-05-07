ВИДЕО | В Оренбурге в парке отдыха рухнула карусель с людьми

Как пишет Фонтанка, сообщение о несчастном случае в Оренпарке на Брестской улице поступило в полицию в субботу. „Известно, что дети и взрослые находились на карусели, когда произошла техническая неисправность, в результате которой граждане получили травмы различной тяжести“, — цитирует агентство „Интерфакс“ представителя ведомства.

„Как рассказывают очевидцы, некоторые оренбуржцы, не дождавшись скорой помощи, повезли пострадавших в больницы самостоятельно. Поэтому число пострадавших будет уточняться“, — сообщили в пресс-службе мэрии Оренбурга.

„Что послужило причиной ЧП — пока неизвестно. Но уже сейчас понятно, что к компании-концессионеру, которая гарантировала безопасность аттракционов и соблюдение всех необходимых процедур перед их запуском, есть серьёзные вопросы. Их действиям, действиям технической службы и всем причастным будет дана оценка специалистов. Не исключено, что концессионный договор будет расторгнут“, — заявил глава города Сергей Салмин.

По разным данным, было госпитализировано от 15 до 20 человек, несколько пострадавших в тяжелом состоянии. В телеграм-канале украинского политика Антона Геращенко сообщается также об одном погибшем ребенке. „Власти Оренбурга заявили, что инцидент произошел из-за технической поломки аттракциона. Однако местные жители отмечали, что парк открыли раньше времени, а цены на майских праздниках загнули выше нормы. В результате ЧП пострадали около 20 человек. Один ребенок погиб“, - написал Геращенко.

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