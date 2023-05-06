Полиция ФРГ предупредила о возможном начале нового миграционного кризиса на границах ЕС

В марте 2023 года границу Шенгенской зоны незаконно пересекли на 60% больше нелегалов, чем в марте прошлого года, говорится в отчете. Всего полиция зафиксировала 22,5 тысячи нелегальных въездов. Беженцы получают российские визы, летят в Россию или Беларусь, попадают в Евросоюз, а затем приезжают в Германию, пишет Bild.

Такой маршрут активно рекламируют в социальных сетях, говорится в отчете. В немецкой полиции считают вероятным рост числа нелегальных въездов в Германию в ближайшие недели. Также в отчете отмечается, что строительство заборов на границе Шенгенской зоны не помогло сократить число беженцев (об их строительстве объявляли Польша, Литва и Латвия, Эстония и Финляндия).

Сейчас в Турции проживает около 4 млн беженцев, в том числе около 3,6 млн выходцев из Сирии. Bild отмечает, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган тоже может способствовать нелегальному проникновению беженцев в Европу, так как опасается за свое переизбрание на предстоящих президентских выборах.

В 2021 году на границах Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией возник миграционный кризис. На фоне резкого ухудшения отношений Минска с европейскими странами из-за подавления протестов и посадки самолета Ryanair с Романом Протасевичем на борту Александр Лукашенко заявил , что Минск не будет защищать Европу от нелегальных мигрантов. По данным западных СМИ, кризис был создан искусственно: незадолго до него в странах Ближнего Востока поездки в Беларусь стали рекламироваться как один из легких путей нелегально проникнуть в Европу. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен назвала действия властей Беларуси гибридной атакой.