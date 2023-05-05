ФОТО | Военные нашли в кузове машины котят
В четверг вечером, 4 мая, в ходе плановой проверки младший сержант Сил обороны Эстонии Карл Кивила обнаружил трех котят в кузове военной машины UNIMOG батальона противовоздушной обороны, сообщила в Facebook 1-я пехотная бригада.
Котятам было лишь пару месяцев, их матери нигде не было. Кивила решил, что кузов военной машины не самое подходящее место для животных.
„Я отнес их в казарму, построил гнездо из полотенец и напуганные котята, которые, вероятно, провели свою жизнь в темноте и холоде, через некоторое время мирно уснули“, – сказал младший сержант Кивила.
Вопрос, что делать дальше с животными, отпал довольно быстро – к полудню пятницы во временном гнезде не осталось ни одного котенка. Все обрели любящие семьи, цитирует пост военных rus.err.