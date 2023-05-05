Билл Клинтон: с 2011 года было ясно, что нападение России на Украину — лишь вопрос времени

„Владимир Путин сказал мне в 2011 году — за три года до того, как он захватил Крым — что не согласен с соглашением, которое я заключил с Борисом Ельциным. Он сказал: „Я не согласен с этим, я это не поддерживаю и не считаю себя связанным этим договором“. И с того дня я знал, что это [российское вторжение в Украину] — лишь вопрос времени“, — сказал Клинтон.

Речь идет о Будапештском меморандуме, согласно которому Россия, США и Великобритания признают территориальную целостность Украины. Москва вместе с Лондоном и Вашингтоном гарантируют Киеву безопасность в обмен на ликвидацию украинского ядерного арсенала. Документ был подписан в 1994 году Борисом Ельцином, Биллом Клинтоном, президентом Украины Леонидом Кучмой и премьер-министром Великобритании Джоном Мейджором.

Супруга Клинтона, бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон, также присутствовавшая на мероприятии в Нью-Йорке, заявила, что для прекращения боевых действий Украина должна либо победить Россию, либо, как минимум, вернуть территории, утраченные на востоке страны.

„Я бы не стала доверять ему [Путину] за столом переговоров ни при каких обстоятельствах, если только у украинцев, поддерживаемых нами, не будет достаточно рычагов воздействия“, — сказала Клинтон.

Клинтоны призвали Запад усилить поддержку Украины и заявили, что Киев может одержать победу, если ему будет предоставлено адекватное вооружение и боеприпасы. По их мнению, отказ от поддержки Украины придаст смелости не только Путину, но и лидеру Китая Си Цзиньпину.

Билл Клинтон не в первый раз высказывается по поводу Будапештского меморандума. В начале апреля он говорил, что сожалеет о том, что в 1994 году уговорил власти Украины отказаться от советского ядерного арсенала.

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