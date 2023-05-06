Подкасты
06.05.2023, 08:54

ПОДКАСТ | Сказка в прямом-эфире: зачем нужна монархия в 2023 году и справится ли Карл III

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В субботу, 6 мая, Карл III официально станет королем Великобритании. Как изменится монархия и зачем в 21 веке нужны короли - в подкасте RusDelfi.

Сегодня по всему Лондону будут масштабные мероприятия по коронации Карла III. Великобритания остается единственной европейской страной, которая коронует своих монархов. К тому же Карлу III в этом году исполнится 75 лет - в этом возрасте некоторые уже отказываются от престола в пользу молодых наследников. Складывается впечатление, что британская монархия не отвечает вызовам современности, не чувствует время, ведь короны и кареты в 2023 году смотрятся достаточно странно. Что будет с монархией и зачем она нужна - рассуждали историки Станислав Мереминский и Ольга Штраубе. Слушайте подкаст!

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