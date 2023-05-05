МНЕНИЕ | Между прошлым и будущим: почему коронация британского монарха - это не только красочное шоу
Завтра, 6 мая, внимание если не всего мира, то по крайней мере его части будет устремлено в Лондон, где состоится коронация нового британского монарха, Карла III. В 2023 году подобные церемонии могут восприниматься или как забавный пережиток прошлого, или как еще одно масштабное шоу, вроде открытия Олимпиады или Евровидения. Но если присмотреться внимательнее, можно увидеть скрывающиеся за ней более глубокие смыслы.
Как известно, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии - одно из немногих государств мира, не имеющих формальной, четко прописанной конституции. Очень многие процедуры, в том числе прямо влияющие на управление страной, регулируются там законами многовековой давности, а то и вовсе - традициями. Но это, по крайней мере до поры, до времени, не мешало государству весьма успешно развиваться, оставаясь оплотом демократии и примером для подражания. Отчасти секрет объясняется тем, что британская политическая система, при всем консерватизме и верности традициям, успешно адаптировалась к вызовам времени.