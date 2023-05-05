МНЕНИЕ | Между прошлым и будущим: почему коронация британского монарха - это не только красочное шоу

Как известно, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии - одно из немногих государств мира, не имеющих формальной, четко прописанной конституции. Очень многие процедуры, в том числе прямо влияющие на управление страной, регулируются там законами многовековой давности, а то и вовсе - традициями. Но это, по крайней мере до поры, до времени, не мешало государству весьма успешно развиваться, оставаясь оплотом демократии и примером для подражания. Отчасти секрет объясняется тем, что британская политическая система, при всем консерватизме и верности традициям, успешно адаптировалась к вызовам времени.

Такое же сочетание старого и нового характерно и для коронационной церемонии. В ее основе лежит церемониал, разработанный более 1000 лет назад, в 10-м веке, когда собственно впервые и возникло единое Английское королевство. А прообраз еще древнее - описанное в Ветхом Завете Библии помазание пророком Самуилом первого царя Израиля Саула. Отсюда - прежде всего не просто религиозный, но специфически христианский характер обряда коронации. Кроме того, не стоит забывать, что с эпохи Реформации английский монарх не только светский правитель, но и формальный глава Англиканской церкви. Но времена меняются. Сегодня, в отличие от состоявшейся 70 лет назад предыдущей коронации - Елизаветы II, Великобритания - это многонациональное и мультикультурное общество, в котором живут люди разных религиозных предпочтений и мировоззрений. Достаточно вспомнить, что сегодня главы правительств и Англии, и Шотландии, равно как и мэр Лондона - потомки иммигрантов из Азии: Риши Сунак, Хамза Юсаф и Садик Хан. Вот и в духе времени в церемонии в Вестминстерском соборе, наряду с архиепископом Кентерберийским и другими иерархами Англиканской церкви будут участвовать лидеры других конфессий, причем не только христианских (католиков и православных), но и мусульман, иудеев, буддистов, индуистов, сикхов. Если бы у атеистов был общепризнанный лидер, наверняка и его бы позвали.