Российские пограничники задержали гражданина Словакии, переплывшего реку Нарва

Нарушителя пограничники задержали 3 мая на берегу Нарвы, поблизости от российской госграницы.

По данным российских пограничников, нарушитель границы незаконно пересек реку вплавь в гидрокостюме. „Личные вещи иностранец переместил в рюкзаке, используя плавательный круг“, - сообщает пресс-служба.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы РФ.

Российские власти проинформировали эстонских коллег о нарушении.

За нарушений правил РФ по пересечению границы, предусмотрена административная и уголовная ответственность с наказанием в виде лишения свободы до шести лет.

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