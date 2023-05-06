Нарвская находка перевернула мнение о русской княгине(3)
Нарвский гид Александр Опенко у себя в фэйсбуке рассказал об уникальной монете, которую нашли на территории современной Эстонии.
В 1850 году на полпути между Нарвой и Тарту была сделана одна удивительная находка, которая станет причиной переосмысления роли княгине Ольги в истории становления Руси, её политической активности и умении балансировать между великими политическими силами мира в то время. Случайно во время полевых работ нашли арабский дирхем, что не удивительно, так как эти территории издревле был путём викингов в страны бассейна Чёрного моря и Арабского халифата. Однако сам дирхем оказался уникальным.
Это был особенный дирхем, единственный в своем роде, потом в разных местах Скандинавии найдут ещё четыре и одну подвеску найдут в кургане во Пскове. Это была монета-подвеска, на которой мастерами была нанесена птица – сокол с крестом на голове и датирована 932 годом.
Позднее будет доказано, что подвеска была сделана во времена правления княгини Ольги на Руси её мастерами, так как дирхем был ходовой монетой того времени и не только на Руси, а и в Западной Европе, Скандинавии. Своих монет на Руси еще не было. По одной из версий считается, что Ольга была принцесса-воин викингов, которая большую часть своей жизни провела, как язычница. Так как своим покровителем она изначально считала скандинавскую языческую богиню Фрейю, то образ Фрейи в оперении сокола, как символа власти был, очень уместен для неё.
Однако мысли о принятии христианства преследовали её давно, и крест на голове птицы считается символом того, что Ольга, объединив языческий и христианский символы пыталась балансировать на внутри и внешнеполитической арене. Это был некий компромисс между язычниками и христианами под властью Ольги.
Считается, что подобные монеты с соколом предназначались знатным варягам послужившим княжескому дому в Киеве и возвращающимся домой в том числе по рекам Нарва, Эмайыги и Чудскому озеру, где и была сделана уникальная находка. Посыл такой награды был такой, что Ольга является справедливой правительницей, под знамёнами которой и язычники, и христиане могут жить и сражаться. Своеобразная агитация новых варягов становиться под знамёна княгини Ольги. Она, кстати, первой на Руси из княжеского рода примет христианство в 955 году в Византии, за более чем 30 лет до крещения Руси князем Владимиром.
Но Ольга не хотела, чтобы Русь полностью политически зависела от воли Царьграда, поэтому в 959 году русская княгиня послала Оттону I, германском императору Священной римской империи, просьбу прислать на Русь епископа для проповеди христианства. В 961 году епископ Адальберт был отправлен в Киев, но по причине враждебного отношения к христианству сына Ольги Святослава и части знати был вынужден уехать, а некоторые из его спутников были убиты.
Можно предположить, что приглашение немецкой религиозной миссии на Русь могло быть шагом к созданию благоприятной почвы для установления политических мирных отношений Киев¬ского государства с Германским королевством. А посольство 959 г. можно рассматривать как одну из успешных попыток Руси решить свои внешнеполитические задачи.
Вот таким тонким игроком на политической арене была Ольга. И удивительно, как находка одной маленькой подвески- монеты с соколом и крестом в нашем регионе помогла по-другому осмыслить некоторые события тысячелетней давности. Кстати, эта монета- подвеска храниться сейчас в Британском музее.
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