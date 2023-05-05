МНЕНИЕ | Есть в России люди, которые не согласны оставить страну Путину и путинистам...

Есть на свете замечательная и талантливая режиссёр Женя Беркович. Безумно популярная и любимая всеми персона. Добрая и заботливая мама двух приёмных дочерей. Ученица и верная соратница Кирилла Серебренникова. Автор многих замечательных спектаклей. Честная, порядочная, очень талантливая.

А ещё есть на свете замечательная и талантливая девушка Светлана Петрийчук. Она ученица Михаила Угарова, автор кучи замечательных пьес, киносценариев, переводов.

И вот в 2019 году Светлана пишет пьесу „Финист Ясный Сокол“. О молодых девушках, которых в интернете морочат и завлекают сладкоголосые парни из ИГИЛ, заманивают их, обещая свою горячую и красивую любовь-морковь, и девушки сбегают от родных и тайными тропами летят навстречу счастью.

А счастье оказывается рабством, унижением и кошмаром. И об этом Женя Беркович и Света Петрийчук делают спектакль, потому что в этом и есть настоящая цель театра – честно говорить о том, как попадают наивные девушки в эти сети. Чтобы уберечь. Чтобы этого больше не случалось. Спектакль они сделали выдающийся. Причём сделала его Женя практически на свои деньги. Независимый театральный проект. И этот спектакль стал грандиозным событием, и собрал кучу театральных премий.

Российское государство и Путин давно уже Женино творчество деньгами не поддерживали. Им же они для серьёзного дела нужнее. Путин объявил себя главным врагом мирового терроризма. Ну и – мужик сказал, мужик сделал – полетел в Сирию биться с террористами. С тем самым ИГИЛ. Денег на эту свою борьбу потратил – страшно представить сколько. А само это слово страшное – ИГИЛ – даже произносить запретил. Чтобы им, террористам, стыдно было.

Так они параллельно с террористами и воевали. Женя со Светой – своей анти-сказкой про Финиста сладкоголосого, людей от обмана спасали, как могли.

А этот, главный борец с ИГИЛ, бомбил сирийские города, людей убивал, славы хотел самого крутого на свете, наверно. Он по-другому бороться не умеет.