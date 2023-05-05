МНЕНИЕ | Есть в России люди, которые не согласны оставить страну Путину и путинистам...(5)
Почему сегодня путинская диктатура совершила очередную абсурдную глупость? Давайте разбираться.
Есть на свете замечательная и талантливая режиссёр Женя Беркович. Безумно популярная и любимая всеми персона. Добрая и заботливая мама двух приёмных дочерей. Ученица и верная соратница Кирилла Серебренникова. Автор многих замечательных спектаклей. Честная, порядочная, очень талантливая.
А ещё есть на свете замечательная и талантливая девушка Светлана Петрийчук. Она ученица Михаила Угарова, автор кучи замечательных пьес, киносценариев, переводов.
И вот в 2019 году Светлана пишет пьесу „Финист Ясный Сокол“. О молодых девушках, которых в интернете морочат и завлекают сладкоголосые парни из ИГИЛ, заманивают их, обещая свою горячую и красивую любовь-морковь, и девушки сбегают от родных и тайными тропами летят навстречу счастью.
А счастье оказывается рабством, унижением и кошмаром. И об этом Женя Беркович и Света Петрийчук делают спектакль, потому что в этом и есть настоящая цель театра – честно говорить о том, как попадают наивные девушки в эти сети. Чтобы уберечь. Чтобы этого больше не случалось. Спектакль они сделали выдающийся. Причём сделала его Женя практически на свои деньги. Независимый театральный проект. И этот спектакль стал грандиозным событием, и собрал кучу театральных премий.
Российское государство и Путин давно уже Женино творчество деньгами не поддерживали. Им же они для серьёзного дела нужнее. Путин объявил себя главным врагом мирового терроризма. Ну и – мужик сказал, мужик сделал – полетел в Сирию биться с террористами. С тем самым ИГИЛ. Денег на эту свою борьбу потратил – страшно представить сколько. А само это слово страшное – ИГИЛ – даже произносить запретил. Чтобы им, террористам, стыдно было.
Так они параллельно с террористами и воевали. Женя со Светой – своей анти-сказкой про Финиста сладкоголосого, людей от обмана спасали, как могли.
А этот, главный борец с ИГИЛ, бомбил сирийские города, людей убивал, славы хотел самого крутого на свете, наверно. Он по-другому бороться не умеет.
Потом Путину Сирии оказалось мало, и он пошёл войной в Украину. Тут уж слава к нему пришла мировая. Звезда ИГИЛ закатилась, и в главные террористы выбрали уже его самого, Путина.
А Женя Беркович – что она могла этому, главному, противопоставить? Вышла в первый же день войны с одиночным пикетом „Нет войне!“ Но из страны России не уехала. Не потому, что ей всё равно. Женя очень ранимая и очень честная. И она честно сказала: „Я не хочу уезжать!“. Есть в России такие люди, которые просто не согласны оставить свою страну Путину и путинистам. Потому, что они эту страну считают своей, и потому, что они храбрые.
А спектакль „Финист Ясный Сокол“ жил своей жизнью, пока кто-то из российских чиновников не стал переживать, а не обидится ли главный мировой террорист Путин, что кто-то с ИГИЛ вместо него сражается? Глупое объяснение? А вы ещё чем-то можете объяснить, почему Женин спектакль мог так российскую власть зацепить, что они вдруг уголовное дело решили завести?
Они, эти государственные люди, о чём думали в этот момент? Вот они сегодня Женю Беркович и Свету Петрийчук на допрос вызвали. Пока, к счастью, в качестве свидетелей. И вот о чём следователь их должен спросить? Как они относятся к терроризму? Плохо, я полагаю! Тупейшая ситуация, согласитесь. Очень надеюсь, что всё же этот абсурд скоро закончится. И с Женей и Светланой всё будет в порядке. Дай им Бог!