Скончался легендарный чешский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли

„Эту печальную новость мы восприняли с большой болью. От имени клуба я хотел бы выразить наши глубочайшие соболезнования всей семье, близким и друзьям Петра. Ушла из жизни еще одна легенда литвиновского, чехословацкого и чешского хоккея“, — написал генеральный директор клуба Павел Гынек на официальном сайте.

Петр Клима - один из самых известных чешских игроков 1980-1990-х - начал свою карьеру в клубе „Литвинов“ в 1981 году, затем перешел в „Дукла Йиглава“. В 1985 году сбежал за океан, где выступал в НХЛ на протяжении 12 сезонов за „Детройт“, „Эдмонтон“ (в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли в 1990 году, а также забросил победную шайбу в третьем овертайме самого длинного финального матча в истории НХЛ), „Тампу-Бэй“, „Лос-Анджелес“ и „Питтсбург“. В главной лиге мира провел 786 матчей, набрал 573 очка (313 шайб + 260 передач). Выступал за сборную Чехословакии на Кубке Канады 1984 года.