МНЕНИЕ | В этом году 9 май должен объединить людей в Эстонии(9)
9 мая в Нарве пройдет открытая конференция: „История, которая объединяет“, в ходе которой поднимется вопрос, может ли трагическая и полная крайне болезненных фактов общая история служить не очагом конфликтов, а основой для взаимопонимания и примирения, пишут Даниил Куракин и Андрей Терехов.
В условиях войны, развязанной Россией против Украины, 9 мая стал однозначно восприниматься, как символ милитаризма. Если большинство народов мира, отмечающих 8-9 мая по инициативе ООН „Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне“, привыкли делать это под лозунгом „Никогда больше“, то режим Путина (находится в розыске Международного Уголовного Суда ООН за военные преступления) активно насаждает в этот день лозунг: „Можем повторить!“.