МНЕНИЕ | В этом году 9 май должен объединить людей в Эстонии

В условиях войны, развязанной Россией против Украины, 9 мая стал однозначно восприниматься, как символ милитаризма. Если большинство народов мира, отмечающих 8-9 мая по инициативе ООН „Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне“, привыкли делать это под лозунгом „Никогда больше“, то режим Путина (находится в розыске Международного Уголовного Суда ООН за военные преступления) активно насаждает в этот день лозунг: „Можем повторить!“.

Официально 9 мая в Эстонии – день Европы. В этот день в 1950 году Роберт Шуман провозгласил свою знаменитую декларацию об объединении Европы, основная идея которой звучала так: „Объединение народов Европы требует ликвидации векового противостояния Франции и Германии“. Такая мысль возникла у министра иностранных дел Франции через пять лет после окончания войны, и сегодня мы со всей уверенностью можем сказать, что у них получилось. Во всяком случае, современные лидеры Германии и Франции вместе прилагают все усилия для того, чтобы остановить новую войну, которую развязала Россия. Это при том, что Россия, казалось бы, заплатила в прошлой войне самую высокую цену.