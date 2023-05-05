Мнение
05.05.2023, 12:14

МНЕНИЕ | В этом году 9 май должен объединить людей в Эстонии

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Даниил Куракин, Андрей Терехов
НКО «Открытая Республика»
Возложение цветов к памятнику в Нарве
Возложение цветов к памятнику в Нарве
ФОТО: Ester Vaitmaa | Delfi Meedia

9 мая в Нарве пройдет открытая конференция: „История, которая объединяет“, в ходе которой поднимется вопрос, может ли трагическая и полная крайне болезненных фактов общая история служить не очагом конфликтов, а основой для взаимопонимания и примирения, пишут Даниил Куракин и Андрей Терехов.

В условиях войны, развязанной Россией против Украины, 9 мая стал однозначно восприниматься, как символ милитаризма. Если большинство народов мира, отмечающих 8-9 мая по инициативе ООН „Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне“, привыкли делать это под лозунгом „Никогда больше“, то режим Путина (находится в розыске Международного Уголовного Суда ООН за военные преступления) активно насаждает в этот день лозунг: „Можем повторить!“.

Официально 9 мая в Эстонии – день Европы. В этот день в 1950 году Роберт Шуман провозгласил свою знаменитую декларацию об объединении Европы, основная идея которой звучала так: „Объединение народов Европы требует ликвидации векового противостояния Франции и Германии“. Такая мысль возникла у министра иностранных дел Франции через пять лет после окончания войны, и сегодня мы со всей уверенностью можем сказать, что у них получилось. Во всяком случае, современные лидеры Германии и Франции вместе прилагают все усилия для того, чтобы остановить новую войну, которую развязала Россия. Это при том, что Россия, казалось бы, заплатила в прошлой войне самую высокую цену.

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