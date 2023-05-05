Основатель компании Bolt готовится к шахматному матчу с Карлсеном: Билл Гейтс проиграл ему в десять ходов, хотелось бы сыграть лучше

„Шансы выиграть у Магнуса Карлсена близки к нулю, потому что он играет в шахматы уже 30 лет. Мои друзья предоставили мне возможность сыграть с ним, после чего я начал тренироваться по четыре-пять часов каждую неделю в течение последних шести месяцев. Я использую приложение и хожу в шахматный дом Пауля Кереса. В последнем любительском турнире, проведенном там, я выиграл три партии из десяти, так что впереди еще долгий путь“, — объяснил за месяц до матча 29-летний Виллиг, эстонский предприниматель-миллиардер.