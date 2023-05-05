„Атака дронов на Кремль“. Что можно сказать о беспилотниках, анализируя видео?

Как пишет корреспондент Fox News по национальной безопасности Дженнифер Гриффин, ссылаясь на свои источники в Пентагоне, американским чиновникам украинцы также заявляют, что не имеют отношения к атаке на Кремль.

В Киеве накануне отвергли причастность к атаке на Кремль. „Мы не атакуем ни Путина, ни Москву, - заявил в среду в Хельсинки президент Украины Владимир Зеленский. - Мы боремся на собственной территории, защищаем свои села и города. Нам оружия не хватает даже для этого. Именно поэтому мы не используем его где-нибудь [еще]. У нас дефицит“.

Официальную позицию Вашингтон а в среду выразил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател. Он подчеркнул, что пока не может подтвердить подлинность видео взрывов над Кремлем, а к заявлениям самого Кремля там относятся со скепсисом.

По мнению аналитиков ISW, с помощью подобной инсценировки власть пыталась показать населению, что война близко и в ней должен участвовать каждый. Также она может послужить предлогом для отмены или сильного урезания праздничных мероприятий 9 мая, что еще больше усилит у россиян ощущение, что жить как прежде невозможно.

Вместо этого Москва сразу представила подробный отчет, и такая быстрая, слаженная и скоординированная реакция может говорить о том, что „атака готовилась изнутри таким образом, чтобы задуманные политические последствия перевешивали конфуз“.

Во-вторых, если бы атака была настоящей, то она стала бы сюрпризом для российских властей, и поначалу они бы предлагали противоречащие друг другу объяснения, как они делали после военных неудач, таких как в Балаклее и Херсоне.

Во-первых, обращают внимание аналитики, российские власти в последние месяцы последовательно усиливали ПВО вокруг Москвы, так что маловероятно, чтобы два беспилотника могли прорваться через столько слоев противовоздушной обороны.

Американский Институт изучения войны (ISW) в своем ежедневном бюллетене пришел к выводу, что „атака дронов на Кремль“ может быть инсценировкой. В пользу этой версии ISW приводит несколько аргументов.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Павел Аксенов о том, что это были за беспилотники:

Дрон, подлетающий к куполу Сенатского дворца, заметен на двух роликах, снятых во время атаки беспилотников по Кремлю. На одном из них он виден чуть лучше. Это тот ролик, на котором видно, как в момент взрыва на купол поднимаются два человека. Предположительно, это второй дрон, взорвавшийся возле купола.

На кадрах видео заметно, что это беспилотник самолетного типа (то есть не коптер), который, скорее всего, оснащен пропеллером - реактивный дрон был бы большего размера и летел бы на большей скорости.

Если сравнить летящий аппарат с размерами верхнего опорного кольца купола, диаметр которого составляет примерно 4,5 метра, а также с размерами фигур двух людей, то можно определить, что размах его крыла составляет от двух до 2,5 метров. Это не очень большой беспилотник.

Можно также предположить, что он был оснащен бензиновым, а не электрическим мотором. В сеть попали видеозаписи взрывов двух разных дронов.

На одном ролике, где, предположительно, виден взрыв первого беспилотника, заметно, что после вспышки на купол проливается горящая жидкость. Во втором ролике также после вспышки обломки беспилотника падают, охваченные пламенем. Возможно, это либо топливо, либо некая горючая смесь.

Дроны такого размера обычно могут преодолеть несколько сотен километров. Например, российский беспилотник „Орлан-10“ с размахом крыла три метра может пролететь до 600 километров в автономном режиме (радиус действия под управлением оператора ограничивается дальностью радиосвязи).

Украинский беспилотник UJ-22 Airborne, обломки которого, как утверждается, были обнаружены в Подмосковье в конце февраля и конце апреля, способен пролететь 800 километров, но размах его крыла составляет 4,6 метра.

Однако в Украине разработан дрон Raybird-3 с размахом крыла в три метра и максимальной дальностью более тысячи километров.