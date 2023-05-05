ФОТО и ВИДЕО | „Наполи“ выиграл чемпионат Италии впервые за 33 года
Неаполитанский клуб „Наполи“ на выезде сыграл вничью с „Удинезе“ (1:1) в 33-м туре Серии А, набрал 80 очков и за пять туров до конца сезона досрочно выиграл чемпионат Италии.
Благодаря гостевой ничьей с „Удинезе“ (1:1) в матче 33-го тура чемпионата Италии „Наполи“ досрочно стал чемпионом Италии сезона 2022/2023, опережая идущий на втором месте «Лацио“ на 16 очков за пять туров до конца сезона.
В Неаполе этого момента ждали больше 30 лет. До этого „Наполи“ побеждал в чемпионате Италии с великим Диего Марадоной в составе – 1986/87, 1989/90.
В „Наполи“ готовились к чемпионству заранее, организовав на своем стадионе большую фан-зону. Поскольку этот поединок неаполитанцы проводили на выезде, большинство болельщиков наблюдали за решающим матчем с трибун стадиона имени Диего Марадоны через гигантские экраны.
Ближе всего к чемпионству неаполитанцы были в сезоне-2017/2018, но тогда они заняли второе место, уступив „Ювентусу“ четыре очка.
Таким образом, впервые за 22 года чемпионом Италии стал не представитель большой тройки – не „Ювентус“, „Милан“ или „Интер“.
Последним чемпионом не из Турина и не из Милана была „Рома“ в сезоне-2000/01.
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