ФОТО и ВИДЕО | „Наполи“ выиграл чемпионат Италии впервые за 33 года

Благодаря гостевой ничьей с „Удинезе“ (1:1) в матче 33-го тура чемпионата Италии „Наполи“ досрочно стал чемпионом Италии сезона 2022/2023, опережая идущий на втором месте «Лацио“ на 16 очков за пять туров до конца сезона.

В Неаполе этого момента ждали больше 30 лет. До этого „Наполи“ побеждал в чемпионате Италии с великим Диего Марадоной в составе – 1986/87, 1989/90.

В „Наполи“ готовились к чемпионству заранее, организовав на своем стадионе большую фан-зону. Поскольку этот поединок неаполитанцы проводили на выезде, большинство болельщиков наблюдали за решающим матчем с трибун стадиона имени Диего Марадоны через гигантские экраны.

Ближе всего к чемпионству неаполитанцы были в сезоне-2017/2018, но тогда они заняли второе место, уступив „Ювентусу“ четыре очка.

Таким образом, впервые за 22 года чемпионом Италии стал не представитель большой тройки – не „Ювентус“, „Милан“ или „Интер“.

Последним чемпионом не из Турина и не из Милана была „Рома“ в сезоне-2000/01.

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