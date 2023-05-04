04.05.2023, 21:23
ВИДЕО | Над Киевом сбит беспилотник
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Ряд телеграм-каналов, в числе которых „Раньше всех“ публикуют кадры взрыва беспилотника над центром Киева. Информацию уточнил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
По данным мэра Киева Виталия Кличко, пожар, возникший в результате падения обломков сбитого беспилотника, локализовали.
Судя по опубликованной видеозаписи, беспилотник был сбит недалеко от Крещатого парка, где расположена Арка Свободы украинского народа (до 2022 года — Арка дружбы народов).