За рубежом
04.05.2023, 21:23

ВИДЕО | Над Киевом сбит беспилотник

 
Момент взрыва беспилотника в Киеве
Момент взрыва беспилотника в Киеве
ФОТО: скриншот видео

Ряд телеграм-каналов, в числе которых „Раньше всех“ публикуют кадры взрыва беспилотника над центром Киева. Информацию уточнил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, пожар, возникший в результате падения обломков сбитого беспилотника, локализовали.

Судя по опубликованной видеозаписи, беспилотник был сбит недалеко от Крещатого парка, где расположена Арка Свободы украинского народа (до 2022 года — Арка дружбы народов).

RusDelfi
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