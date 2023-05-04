Режиссер Женя Беркович задержана в Москве как подозреваемая по делу об оправдании терроризма

Свидетелем по делу проходит директор московского театра „Дочери СОСО“ Александр Андриевич, сообщил „Медиазоне“ адвокат Алан Качмазов. По его словам, Андриевича сейчас допрашивают. В этом театре показывают спектакль Беркович.

О возбуждении уголовного дела об оправдании терроризма сообщила утром 4 мая мать Беркович Елена Эфрос. Она рассказала, что в ее доме в Санкт-Петербурге провели обыск в рамках уголовного дела.

Саму Беркович задержали в Москве и увезли на допрос в Следственный комитет. По делу также допросили автора пьесы „Финист Ясный Сокол“ Светлану Петрийчук. Изначально сообщалось, что Беркович проходит по уголовному делу в качестве свидетеля.

По делу об оправдании терроризма также задержали Светлану Петрийчук, сообщает „ОВД-Инфо“. Ее допрашивают в статусе подозреваемой.

В спектакле „Финист Ясный Сокол“ по пьесе драматурга Светланы Петрийчук рассказывается о женщинах, „решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию“. В 2022 году спектакль получил театральную премию „Золотая маска“ — в номинациях „Драма/работа драматурга“ и „Драма/работа художника по костюмам“.