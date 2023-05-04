7 мая в ласнамяэском парке Паэ состоится „Открытие сезона Велопрогулок-2023“
Участие в мероприятии для всех бесплатное, организаторы мероприятия группа „Велопрогулки в Таллинне“.
Велопрогулки в Таллинне – крупнейшее русскоязычное сообщество велолюбителей в Эстонии с 2018 года.
Концепция группы – два и более раз в неделю организация велопрогулок, на каждое мероприятие приезжают от 15 до 50 человек. Больше информации ЗДЕСЬ.
Приглашаем всех любителей прокатиться на велосипеде 7 мая в 10.00 в парк Паэ.
План мероприятия:
Место: Паэ парк перед управой Ласнамяэ
10:00 Встреча
10:30 Паста Пати – 2 вида пасты для велопрогульщиков, кофе, чай
11:50 Построение колонны
12:00 Велопрогулка Паэ парк – Кадриорг – Пирита тее – Олимпийский центр в Пирита – обратно. Дистанция около 12 км. Темп легкий.
14:00 Конкурсы, розыгрыш главного приза – ВЕЛОСИПЕДА.
16:00 Конец мероприятия
Ведущий мероприятия - Виталий Вестеринен.
Очки и перчатки - настоятельно рекомендованы.
Безопасность превыше всего.
ШЛЕМ – ОБЯЗАТЕЛЕН К ВЕЛОПРОГУЛКЕ
За свою безопасность каждый отвечает сам!
Регистрируйтесь на мероприятие здесь: https://fb.me/e/3qiDwhvV0
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