Ласнамяэ
04.05.2023, 17:22

7 мая в ласнамяэском парке Паэ состоится „Открытие сезона Велопрогулок-2023“

 
pressifoto
pressifoto
ФОТО: pressifoto

Участие в мероприятии для всех бесплатное, организаторы мероприятия группа „Велопрогулки в Таллинне“.

Велопрогулки в Таллинне – крупнейшее русскоязычное сообщество велолюбителей в Эстонии с 2018 года.

Концепция группы – два и более раз в неделю организация велопрогулок, на каждое мероприятие приезжают от 15 до 50 человек. Больше информации ЗДЕСЬ.

Приглашаем всех любителей прокатиться на велосипеде 7 мая в 10.00 в парк Паэ.

План мероприятия:

Место: Паэ парк перед управой Ласнамяэ

10:00 Встреча

10:30 Паста Пати – 2 вида пасты для велопрогульщиков, кофе, чай

11:50 Построение колонны

12:00 Велопрогулка Паэ парк – Кадриорг – Пирита тее – Олимпийский центр в Пирита – обратно. Дистанция около 12 км. Темп легкий.

14:00 Конкурсы, розыгрыш главного приза – ВЕЛОСИПЕДА.

16:00 Конец мероприятия

Ведущий мероприятия - Виталий Вестеринен.

Очки и перчатки - настоятельно рекомендованы.

Безопасность превыше всего.

ШЛЕМ – ОБЯЗАТЕЛЕН К ВЕЛОПРОГУЛКЕ

За свою безопасность каждый отвечает сам!

Регистрируйтесь на мероприятие здесь: https://fb.me/e/3qiDwhvV0

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