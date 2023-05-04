7 мая в ласнамяэском парке Паэ состоится „Открытие сезона Велопрогулок-2023“

Участие в мероприятии для всех бесплатное, организаторы мероприятия группа „Велопрогулки в Таллинне“.

Велопрогулки в Таллинне – крупнейшее русскоязычное сообщество велолюбителей в Эстонии с 2018 года.

Концепция группы – два и более раз в неделю организация велопрогулок, на каждое мероприятие приезжают от 15 до 50 человек. Больше информации ЗДЕСЬ.