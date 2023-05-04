Нападение на школу в Белграде: у подростка, застрелившего девять человек, был заготовлен список жертв

13-летний стрелок, которого сербская пресса обозначает инициалами К.К., был арестован на месте, он оказался учеником восьмого класса той же школы, где разыгралась трагедия. Его родители также взяты под стражу.

По данным следствия, подросток использовал два пистолета. Оба зарегистрированы на его отца, имеющего официальное разрешение на их хранение. Также установлено, что незадолго до трагедии в школе К.К. не раз посещал стрельбища вместе со своим отцом.

По словам министра внутренних дел Сербии Братислава Гашича, в распоряжении несовершеннолетнего стрелка оказались три магазина по 15 патронов в каждом. В отношении отца подростка тоже начато следствие. В настоящий момент подросток содержится под стражей, но будет отправлен в психиатрическую клинику. В соответствии с нынешним законом Сербии, лица, не достигшие 14-летнего возраста, не могут привлекаться к уголовной ответственности.

Однако президент страны Александр Вучич в телеобращении к нации допустил, что в свете произошедшей трагедии возраст уголовной ответственности может быть понижен до 12. Он также заявил, что необходимо ужесточить политику хранения оружия и пересмотреть правила допуска на стрельбища и в тиры. Вучич назвал произошедшее самым тяжелым днем в современной истории страны.

С пятницы в Сербии объявлен трехдневный национальный траур.

Выбор жертв

Семь из восьми жертв стрельбы среди подростков - девочки. Однако полиция пока не берется сказать, случайность это или нет.

Установлено, что у стрелка был список жертв, он изучается, но выводов относительно возможных мотивов преступления на данный момент нет. Погибшего охранника родители описывают как человека, который всегда был на посту и хорошо ладил с детьми. МИД Франции подтвердил, что один из погибших имел французское гражданство, но кто именно - не уточняется. Еще шестеро детей (четверо мальчиков и две девочки) и учительница получили ранения.