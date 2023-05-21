Чудо-препарат для людей с избыточным весом произвел фурор на фармацевтическом рынке Эстонии(6)
В Эстонии уже в течение некоторого времени продается препарат Ozempic, благодаря которому можно положить конец ожирению и проблемам со здоровьем, которые оно вызывает. Появление Ozempic — это такая же революция, как появление нового поколения антидепрессантов, биологических препаратов от рака или виагры. Со специалистами о новом лекарстве поговорил Eesti Ekspress.
Предприниматель из Эстонии Март* в свои 60 лет столкнулся с проблемой: он весил 120 килограммов и хотел сделать операцию по уменьшению желудка. Хирург сказал, что перед операцией с помощью диеты и физических упражнений ему нужно сбросить 15 килограммов.
Когда мужчина обратился к семейному врачу со своей проблемой — он хотел похудеть, но не мог заниматься спортом, — врач выписал ему рецепт на лекарство Ozempic. Это новый препарат, изначально разработанный датской фармацевтической компанией Novo Nordisk для лечения диабета второго типа. Но у препарата есть и побочный эффект — он помогает сбросить вес.
Март делал инъекции Ozempic раз в неделю. Благодаря этому ему стало меньше хотеться есть.