Эстонский Экспресс
21.05.2023, 15:12

Чудо-препарат для людей с избыточным весом произвел фурор на фармацевтическом рынке Эстонии

 (6)
РЕВОЛЮЦИОННОЕ ЛЕКАРСТВО: Каждый пятый житель Эстонии страдает ожирением — не избыточным весом, но уже ожирением, которое повышает риск для здоровья. У каждого третьего человека избыточный вес.
РЕВОЛЮЦИОННОЕ ЛЕКАРСТВО: Каждый пятый житель Эстонии страдает ожирением — не избыточным весом, но уже ожирением, которое повышает риск для здоровья. У каждого третьего человека избыточный вес.
ФОТО: Douglas Cliff | Shutterstock

В Эстонии уже в течение некоторого времени продается препарат Ozempic, благодаря которому можно положить конец ожирению и проблемам со здоровьем, которые оно вызывает. Появление Ozempic — это такая же революция, как появление нового поколения антидепрессантов, биологических препаратов от рака или виагры. Со специалистами о новом лекарстве поговорил Eesti Ekspress.

Предприниматель из Эстонии Март* в свои 60 лет столкнулся с проблемой: он весил 120 килограммов и хотел сделать операцию по уменьшению желудка. Хирург сказал, что перед операцией с помощью диеты и физических упражнений ему нужно сбросить 15 килограммов.

Когда мужчина обратился к семейному врачу со своей проблемой — он хотел похудеть, но не мог заниматься спортом, — врач выписал ему рецепт на лекарство Ozempic. Это новый препарат, изначально разработанный датской фармацевтической компанией Novo Nordisk для лечения диабета второго типа. Но у препарата есть и побочный эффект — он помогает сбросить вес.

Март делал инъекции Ozempic раз в неделю. Благодаря этому ему стало меньше хотеться есть.

Лечение помогло. Сейчас, семь месяцев спустя, он весит 90 килограммов. В первый месяц он сбросил пять килограммов, затем в среднем стал худеть на четыре килограмма в месяц. Как говорят рекламщики — и это еще не все! По мере снижения веса улучшались и другие показатели здоровья — уровень холестерина и сахара в крови. Операцию по уменьшению желудка Март делать больше не собирается.

Оставить комментарий Читать комментарии (6)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии