Чудо-препарат для людей с избыточным весом произвел фурор на фармацевтическом рынке Эстонии

Предприниматель из Эстонии Март* в свои 60 лет столкнулся с проблемой: он весил 120 килограммов и хотел сделать операцию по уменьшению желудка. Хирург сказал, что перед операцией с помощью диеты и физических упражнений ему нужно сбросить 15 килограммов.

Когда мужчина обратился к семейному врачу со своей проблемой — он хотел похудеть, но не мог заниматься спортом, — врач выписал ему рецепт на лекарство Ozempic. Это новый препарат, изначально разработанный датской фармацевтической компанией Novo Nordisk для лечения диабета второго типа. Но у препарата есть и побочный эффект — он помогает сбросить вес.

Март делал инъекции Ozempic раз в неделю. Благодаря этому ему стало меньше хотеться есть.

Лечение помогло. Сейчас, семь месяцев спустя, он весит 90 килограммов. В первый месяц он сбросил пять килограммов, затем в среднем стал худеть на четыре килограмма в месяц. Как говорят рекламщики — и это еще не все! По мере снижения веса улучшались и другие показатели здоровья — уровень холестерина и сахара в крови. Операцию по уменьшению желудка Март делать больше не собирается.