ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ | „Какой смысл атаковать Кремль, если цель - сжечь российские топливные базы?“

По сообщению пресс-службы президента России, два беспилотника, пытавшиеся 3 мая около 02:30 атаковать резиденцию Владимира Путина в Кремле, были обезврежены. В последние дни в России практически ежедневно происходят нападения на железнодорожные пути и нефтехранилища, а власти отменили массовые мероприятия 9 мая.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина не причастна к предполагаемой атаке беспилотников на Кремль. „У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, Украина направляет все имеющиеся силы и средства на освобождение своих территорий, а не на нападение на другие“, — приводит его слова русская служба BBC.