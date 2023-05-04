МНЕНИЕ | Выписываюсь из россиян - хороших, плохих, любых
„Они мне больше не наши, а я им не свой. Отдельных людей я могу любить и уважать, но социальная общность „россияне“ вызывает у меня противоположные чувства“, пишет социолог Игорь Эйдман, рассуждая о том, как преступления путинского режима лишают россиян чувства „своей страны“.
Друзья, должен вам признаться. Я решил выпилиться из россиян: хороших, плохих, любых. Не хочу больше иметь с „нашими мальчиками“ (“иногда убийцами“) ничего общего, включая красную жабу в кармане, именуемую российским паспортом.
Я давно могу по закону получить немецкое гражданство. Но долго не хотел этого делать, чтобы не отказываться от российского. Уходя - уходи. Вышел из гражданства - значит перестал воспринимать себя в качестве россиянина. А я долго не был готов к этому.
Но после 24 февраля понял, что не хочу даже формально быть гражданином империи зла.
Свою страну и её людей надо любить. В перестроечную юность, выходя в весенний день на центральную пешеходную улицу родного города, я готов был напиться в хлам с каждой встречной компанией, обнять любого местного алкаша (ну почти). Всё это давно прошло, а после 24-февраля - окончательно и бесповоротно. Они мне больше не наши, а я им не свой. Отдельных людей я могу любить и уважать, но социальная общность „россияне“ вызывает у меня противоположные чувства.
Все ошибки в своей околополитической жизни я делал, когда поддавался искушению признать эту страну своей.
СССР я своей страной никогда не считал. Тусклый, лживый, рабский Совок я с детства истово и люто ненавидел, даже болел всегда в спорте за кого угодно лишь бы против советских.
Я мечтал уехать и так бы и сделал, если бы не началась перестройка. Тогда я искренне поверил, что Россия сможет стать нормальной демократической свободной страной, поэтому стал членом „Мемориала“ и „Демсоюза“, активно участвовал в демократическом движении.
После августа 91-го я начал воспринимать РФ как свою страну, а ельцинский режим как законную власть. И это была главная ошибка, которая повлекла за собой другие. Я сочувствовал властям РФ во время кровавого октября 1993, не осудил Первую чеченскую (ведь там „наши“ воюют). Стал сотрудничать в политконсалтинге и информационных проектах с разными персонажами, близкими к тогдашней власти. И только в начале нулевых, после многих путинских преступлений я постепенно перестал ощущать российское государство как своё. Это позволило мне вновь обрести собственный голос, утраченнный в начале девяностых в хоре „дорогих россиян“.
Теперь пора ставить точки на „i“. Не просто режим, страна эта мне больше не своя.
Некоторые лидеры эмиграции ждут, когда после российского поражения в войне для них откроется „окно возможностей“. Кто-то, наверное, даже рассчитывает на украинском горбу влезть в Кремль. Все это без меня.
Я не снимаю с себя отвественность за российскую агрессию, буду и дальше в меру своих скромных сил поддерживать Украину. А вот билет в „прекрасную Россию будущего“ я возвращаю. Вы там как-нибудь без меня...
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