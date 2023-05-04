МНЕНИЕ | Выписываюсь из россиян - хороших, плохих, любых

Друзья, должен вам признаться. Я решил выпилиться из россиян: хороших, плохих, любых. Не хочу больше иметь с „нашими мальчиками“ (“иногда убийцами“) ничего общего, включая красную жабу в кармане, именуемую российским паспортом.

Я давно могу по закону получить немецкое гражданство. Но долго не хотел этого делать, чтобы не отказываться от российского. Уходя - уходи. Вышел из гражданства - значит перестал воспринимать себя в качестве россиянина. А я долго не был готов к этому.

Но после 24 февраля понял, что не хочу даже формально быть гражданином империи зла.

Свою страну и её людей надо любить. В перестроечную юность, выходя в весенний день на центральную пешеходную улицу родного города, я готов был напиться в хлам с каждой встречной компанией, обнять любого местного алкаша (ну почти). Всё это давно прошло, а после 24-февраля - окончательно и бесповоротно. Они мне больше не наши, а я им не свой. Отдельных людей я могу любить и уважать, но социальная общность „россияне“ вызывает у меня противоположные чувства.

Все ошибки в своей околополитической жизни я делал, когда поддавался искушению признать эту страну своей.

СССР я своей страной никогда не считал. Тусклый, лживый, рабский Совок я с детства истово и люто ненавидел, даже болел всегда в спорте за кого угодно лишь бы против советских.

Я мечтал уехать и так бы и сделал, если бы не началась перестройка. Тогда я искренне поверил, что Россия сможет стать нормальной демократической свободной страной, поэтому стал членом „Мемориала“ и „Демсоюза“, активно участвовал в демократическом движении.