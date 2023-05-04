МНЕНИЕ | Кремль бомбили и не говорили, что в Москве началась война

В ночь на 3 мая 2023 года два беспилотных летательных аппарата с интервалом в 16 минут атаковали московский Кремль. Один попал прямо во флагшток с президентским штандартом, расположенный на башне Сенатского дворца, в котором находится рабочий кабинет Владимира Путина. Никогда раньше в истории советского государства и новой России, не было такого позора, когда Кремль показал всему миру, что не способен защитить даже самого себя.