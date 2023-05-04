Мнение
04.05.2023, 12:45

МНЕНИЕ | Кремль бомбили и не говорили, что в Москве началась война

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Сергей Ковальченко
журналист
Бесполетная зона над Кремлем
Бесполетная зона над Кремлем
ФОТО: Bai Xueqi | ZUMAPRESS.com

Никогда раньше в истории советского государства и новой России, не было такого позора, когда Кремль показал всему миру, что не способен защитить даже самого себя, отмечает Сергей Ковальченко.

В ночь на 3 мая 2023 года два беспилотных летательных аппарата с интервалом в 16 минут атаковали московский Кремль. Один попал прямо во флагшток с президентским штандартом, расположенный на башне Сенатского дворца, в котором находится рабочий кабинет Владимира Путина. Никогда раньше в истории советского государства и новой России, не было такого позора, когда Кремль показал всему миру, что не способен защитить даже самого себя.

Видео со взрывом в районе Кремля, который является официальной резиденцией главы российского государства, появилось в начале четвертого утра 3 мая в одной из московских районных групп в соцсетях. Наблюдатели справедливо отмечают, что телеграм-каналы „желтых изданий“, которые мониторят интернет в поисках сенсаций, отозвались на это видео гробовым молчанием.

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