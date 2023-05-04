В Кейла откроется крупнейший в регионе спортивный клуб 24-7 Fitness

Будущей осенью застройщик Harju KEK приступит к строительству в Кейла масштабного общинного, развлекательного и торгового центра, где, помимо прочего, запланированы кинотеатр, спортивный центр, несколько ресторанов, продовольственный рынок и магазины одежды. Он должен стать центром досуга для жителей всей западной части Харьюмаа.

„Жители Кейла и близлежащих самоуправлений получат большой и современный спортивный центр, которого любители спорта давно ждали в Ляэне-Харьюмаа. Также важно, что в этом клубе нет ограничений по времени для тренировок“, — сказал генеральный директор Harju KEK Янек Лехтметс. Одна из крупнейших сетей спортивных клубов в Эстонии 24-7 Fitness, которая станет одним из арендаторов будущего Keila Keskus рядом с Coop Maksimarket, объявила, что откроет здесь свои двери в начале 2025 года.

„В Кейле будет большой тренажерный зал, оснащенный самым современным оборудованием для кардиотренировок, блочными и свободными весами, которыми любители спорта смогут пользоваться круглосуточно и без выходных в удобное для них время. Кроме того, мы поставили перед собой цель предложить различные групповые тренировки по максимально доступной цене. Все желающие также смогут воспользоваться услугами персональных тренеров“, — сказал Андрус Мурумец, менеджер фитнес клуба 24-7. По его словам, члены клуба могут участвовать в различных тренировках всего за 20,99 евро в месяц в любом зале 24-7 Fitness по всей Эстонии.

Harju KEK инвестирует в проект развития Общинного центра Кейла 30 миллионов евро, чтобы он стал новой местной достопримечательностью и воротами города. Центр будет построен на Палдиском шоссе, на месте некогда легендарного главного здания Harju KEK, рядом с поликлиникой и Кейлаской школой. По словам Лехтметса, планируемый центр призван привнести в Кейла новые ценности и опыт, которые обогатят сообщество и создадут новые стандарты жизни. Многофункциональный центр предложит некоторые услуги и развлечения, которых до сих пор в Кейла не было.