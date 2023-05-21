Граждане России устраивают глобальные кибератаки с помощью оформленных в Эстонии компаний и зарабатывают на этом миллионы(2)
Сеть принадлежащих гражданам Российской Федерации эстонских IT-компаний оказалась инициатором бесчисленных кибератак по всему миру. Хакнули даже Дональда Трампа.
Эстонец Айн Тохври возглавляет IT-отдел в немецкой международной технологической компании, которая предоставляет, например, важные услуги ведущим мировым СМИ. Кибератаки, устраиваемые в попытке заставить замолчать средства массовой информации или навредить им, особенно после вторжения России в Украину стали обычным явлением.
27 марта такой атаке подверглась компания, где работает Тохври.
Поскольку подобные кибератаки случались и раньше, стандартной практикой IT-отдела было выяснить, откуда исходит атака, а затем заблокировать соответствующие IP-адреса.
К своему удивлению, во время проведения такого анализа Тохври понял, что, скорее всего, в атаке принимали участие эстонские фирмы.
„Оставался вопрос, зачем эстонской компании заниматься таким незаконным делом? Обычно подобные операции велись непосредственно из России, Китая или других третьих стран“, — недоумевает он.
Eesti Ekspress разоблачает сеть принадлежащих российским гражданам эстонских компаний, которая использовалась для осуществления бесчисленных кибератак по всему миру.