Граждане России устраивают глобальные кибератаки с помощью оформленных в Эстонии компаний и зарабатывают на этом миллионы

Эстонец Айн Тохври возглавляет IT-отдел в немецкой международной технологической компании, которая предоставляет, например, важные услуги ведущим мировым СМИ. Кибератаки, устраиваемые в попытке заставить замолчать средства массовой информации или навредить им, особенно после вторжения России в Украину стали обычным явлением.

27 марта такой атаке подверглась компания, где работает Тохври.

Поскольку подобные кибератаки случались и раньше, стандартной практикой IT-отдела было выяснить, откуда исходит атака, а затем заблокировать соответствующие IP-адреса.

К своему удивлению, во время проведения такого анализа Тохври понял, что, скорее всего, в атаке принимали участие эстонские фирмы.

„Оставался вопрос, зачем эстонской компании заниматься таким незаконным делом? Обычно подобные операции велись непосредственно из России, Китая или других третьих стран“, — недоумевает он.

Eesti Ekspress разоблачает сеть принадлежащих российским гражданам эстонских компаний, которая использовалась для осуществления бесчисленных кибератак по всему миру.

Предводитель российских ботов

Компания, где работает Тохври, подверглась DDoS-атаке.