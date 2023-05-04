Институт изучения войны: „атака дронов“ на Кремль, скорее всего, была инсценировкой

В пользу этой версии, считают эксперты ISW, в частности, говорит „немедленная, последовательная и скоординированная“ реакция Кремля на произошедшее (дроны, судя по видео, атаковали Кремль в промежуток 02:30–03:00, официальные заявления по этому поводу появились около 14:30).

Если бы атака беспилотника не была инсценирована внутри страны, считают авторы обзора, то это было бы неожиданным событием для российских властей, к которому они не смогли бы столь быстро подготовиться. Так, напоминают в ISW, власти РФ демонстрировали замешательство и отсутствие слаженной реакции при унизительных для них потерях Балаклеи и Херсона осенью 2022-го.

ISW также отмечает, что Россия значительно усилила меры безопасности в Москве, „поэтому крайне маловероятно, что два беспилотника могли пробить несколько уровней противовоздушной обороны и взорваться или были сбитыми прямо над Кремлем таким образом, чтобы обеспечить впечатляющие кадры“.

Инсценировку „атаки дронов“, по мнению экспертов ISW, власти РФ могли устроить для того, чтобы оправдать отмену или сокращение программы празднования 9 мая, а также, чтобы „представить войну как нечто экзистенциальное для своей внутренней аудитории“.

В ISW не исключают, что власти РФ готовят и другие подобные операции, чтобы увеличить поддержку войны внутри страны перед предстоящим украинским контрнаступлением.

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