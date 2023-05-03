В России участились взрывы - на железной дороге, нефтебазах. Что происходит?

Две нефтебазы, два товарных поезда

В ночь на среду на нефтебазе под Таманью загорелся резервуар с нефтепродуктами. Площадь пожара превысила 1,2 тыс. кв. м., к тушению огня привлекли пять пожарных поездов.

Что стало причиной пожара, власти не сообщали, однако ряд СМИ утверждают, что он возник после атаки беспилотника.

Это уже второй пожар на нефтебазе за последние пять дней.

Ранним утром в субботу взрыв и последующий мощный пожар произошли на нефтебазе в Казачьей бухте в Севастополе в аннексированном Крыму. По версии местных властей, четыре цистерны с топливом загорелись в результате атаки двух беспилотников, пожар охватил площадь более 2000 кв. м.

По данным украинской разведки, в результате взрыва в Севастополе было уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью около 40 тыс. тонн.

Пресс-атташе оперативного командования „Юг“ украинской армии Наталья Гуменюк заявляла в телеэфире, что пожар на нефтебазе в Крыму - это подготовительная работа „к тому широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают“. Прямую ответственность за атаку на нефтебазу в Севастополе Киев не брал.

В граничащей с Украиной Брянской области два дня подряд происходили взрывы на железной дороге.

В понедельник, 1 мая, на железнодорожном перегоне Унеча - Рассуха из-за подрыва железнодорожного полотна сошел с рельсов и загорелся белорусский товарный поезд, который вез нефтепродукты и пиломатериалы.

На следующий день взрыв произошел на перегоне Снежетьская - Белые Берега - в результате с путей сошел локомотив и 20 грузовых вагонов.

Еще и аэродром?

Кроме того, в среду в Брянской области, по сообщениям ряда телеграм-каналов, был атакован военный аэродром в населенном пункте Сеща.

По данным источников, к аэродрому прорвались два дрона, которые взорвались на его территории и повредили стоявший на приколе самолет Ан-124.

Если этот случай подтвердится, то он будет не первым, когда под удар попадают военные аэродромы.