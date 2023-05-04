Wolt теперь доступен в Йыхви и Кохтла-Ярве. Глава фирмы: мы не знаем, будет ли спрос в этих городах

Будет ли спрос?

В Кохтла-Ярве и Йыхви уже работают компании-конкуренты: Bolt и Fudy. Ожидается ли большой спрос на услуги Wolt в двух маленьких городах – вопрос открытый. Глава Wolt Baltikum Лийс Ристал отмечает: „Главное, чтобы бизнес-модель приносила прибыль“. В прошлом компания была относительно сдержана и, например, во время пандемии расширение полностью остановила, а возобновила процесс, когда страна вышла из острой фазы. „Мы присматривались: какие у нас есть возможности, заинтересованы ли клиенты в нашем сервисе. До сих пор все было хорошо, и пользователи нашего сервиса реагировали положительно. Теперь на очереди Кохтла-Ярве и Йыхви. И мы не планируем останавливаться на достигнутом“, – сообщает Ристал. По ее словам, именно клиенты повлияли на решение открыться в Йыхви и Кохтла-Ярве. „Они проявляли интерес к нашим услугам и неоднократно спрашивали нас о сервисе“, – рассказывает глава Wolt Baltikum. Равным образом реагировали и торговые партнеры – спрашивали, планируется ли расширение в этих городах. Однако прямой ответ на вопрос звучит так: „Мы не знаем, будет ли спрос в этих городах, – пожимает плечами Ристал, но затем добавляет: – Впрочем, мы и не знали, что существует спрос в Тарту, пока не открылись там“. Она отмечает, что всем людям нужно немного удобства и немного времени на себя. „Это именно то, что предлагает наш сервис – время и удобство, – говорит Ристал. – И я не думаю, что люди из Кохтла-Ярве или Йыхви чем-то отличаются от остальных“.