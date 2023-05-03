„Ошибаться можно, это хорошо“ – Фонд интеграции издал новую книгу
В книге „Lõpuks leidsin sind“ (в переводе „Наконец-то я тебя нашел“) рассказывается о забавных случаях, происходивших с изучающими язык. Книгу можно бесплатно скачать на сайте Фонда интеграции.
Истории в книге не вымышленные, а вполне реальные, случившиеся с учениками дома эстонского языка. Иногда они происходили из-за неправильного ударения, иногда комичность в них появляется потому, что кто-то употребил слово в другом значении и из-за этого изменился смысл сказанного.
Ученики дома эстонского языка поделились воспоминаниями о таких „происшествиях“ со своими преподавателями – Мартой Долгошев и Пилле Маффуччи – в рамках проекта „Напишем вместе книгу“, организованному Фондом интеграции. Марта и Пилле придумали двух персонажей – американца по имени Адам, изучающего язык, и учительницу эстонского языка Ээву. Истории учеников превратились в события жизни этих двух героев.
Под красивой обложкой – 25 забавных случаев, и после каждого из них есть задания, помогающие лучше понять содержание текста, культурный контекст или какой-либо грамматический аспект эстонского языка.
Книга предназначена, по словам авторов проекта, для изучающих эстонский язык на среднем и высоком уровне, кто хочет читать на эстонском языке что-то более легкое и понятное, чем художественная литература, и в то же время занимательное и мотивирующее для изучающих язык. С другой стороны, считают в доме эстонского языка, эта книга будет интересна и эстонцам, которые смогут узнать, что чувствует человек, изучающий их язык.
Директор Нарвского дома эстонского языка Анна Фарафонова рассказала, что им было важно создать книжку потому, что люди все меньше читают. И если делают это, то в основном читают короткие тексты. „Если мы перестаем читать, то теряем способность аналитически мыслить, – говорит Анна. – Наша книжка актуальна также потому, что тексты написали сами ученики, – это шажок к тому, чтобы все мы больше читали“.
Анна объясняет, что чтение на иностранном языке дает нам понимание многих грамматических нюансов. „Книга – это возможность познакомиться с языковыми конструкциями, которые используют эстонцы, и которых нет, например, в русском языке“, – говорит Фарафонова. Она надеется, что читатели „Наконец-то я тебя нашел“ приобретут смелость больше говорить и лучше поймут культурный фон Эстонии. По ее мнению, для начальных уровней изучения языка хорошо использовать обучение с развлечением, потому что при таком подходе людям интересно, нет большой нагрузки, но для того, чтобы овладеть языком на более высоком уровне, необходимо развивать навык чтения. Это помогает начать применять в реальной разговорной практике те грамматические конструкции, которые встречаются в книге.
Анна говорит, что, к сожалению, любое языковое обучение – это ошибки. И травмирующие воспоминания о них создают барьеры при общении, при использовании языка. „И сразу же становится сложнее общаться, появляется мысль, вдруг нас опять обидят, если мы ошибемся, – продолжает говорить Анна. – Книжка как раз про то, что ошибаться можно, это хорошо, нужно, через ошибки мы учимся. И это не я придумала. Через ошибки наши знания оттачиваются. В курьезные ситуации может попасть и учитель, не только ученик“. Для Анны Фарафоновой эта книга еще и про важность поддерживать друг друга, если кто-то ошибается, принимать других такими какие они есть, даже если ошибаются.
Она рекомендует почитать „Наконец-то я тебя нашел“ и найти истории, похожие на свои. Все жалающие потом могут поделиться своими историями с домом эстонского языка, написав на общий электронный адрес. „Кто знает, может, мы напишем еще новые книги“, – говорит Фарафонова.
Презентация книги прошла в субботу, 29 апреля, в Нарвском доме эстонского языка. В ней приняли участие авторы историй, многие из которых приехали из Таллинна, учителя, выступившие инициаторами создания книги. Гостям презентации вручили по подарочному экземпляру. Во время презентации в дружелюбной обстановке участники сделали несколько веселых заданий из книги. „Эти рассказы позволяют дальше фантазировать, думать на эстонском языке“, – сказала преподаватель Пилле Маффуччи, которая провела презентацию.
В книге отличные иллюстрации. Их автор – Рагне Хоог. Тираж издания – 800 экземпляров.