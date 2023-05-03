„Ошибаться можно, это хорошо“ – Фонд интеграции издал новую книгу

Истории в книге не вымышленные, а вполне реальные, случившиеся с учениками дома эстонского языка. Иногда они происходили из-за неправильного ударения, иногда комичность в них появляется потому, что кто-то употребил слово в другом значении и из-за этого изменился смысл сказанного.

Ученики дома эстонского языка поделились воспоминаниями о таких „происшествиях“ со своими преподавателями – Мартой Долгошев и Пилле Маффуччи – в рамках проекта „Напишем вместе книгу“, организованному Фондом интеграции. Марта и Пилле придумали двух персонажей – американца по имени Адам, изучающего язык, и учительницу эстонского языка Ээву. Истории учеников превратились в события жизни этих двух героев.

Под красивой обложкой – 25 забавных случаев, и после каждого из них есть задания, помогающие лучше понять содержание текста, культурный контекст или какой-либо грамматический аспект эстонского языка.

Книга предназначена, по словам авторов проекта, для изучающих эстонский язык на среднем и высоком уровне, кто хочет читать на эстонском языке что-то более легкое и понятное, чем художественная литература, и в то же время занимательное и мотивирующее для изучающих язык. С другой стороны, считают в доме эстонского языка, эта книга будет интересна и эстонцам, которые смогут узнать, что чувствует человек, изучающий их язык.

Директор Нарвского дома эстонского языка Анна Фарафонова рассказала, что им было важно создать книжку потому, что люди все меньше читают. И если делают это, то в основном читают короткие тексты. „Если мы перестаем читать, то теряем способность аналитически мыслить, – говорит Анна. – Наша книжка актуальна также потому, что тексты написали сами ученики, – это шажок к тому, чтобы все мы больше читали“.