ВИДЕО | Кремль заявил, что украинские дроны атаковали резиденцию Путина в Москве

Кремль заявил, что в результате „предпринятых военными и специалистами службами своевременных действий“ дроны были выведены из строя. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путина в момент предполагаемой атаки дронов не было в Кремле. 3 мая он работает в подмосковной резиденции в Ново-Огарево, его график не изменился.

„Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным“, — говорится в сообщении Кремля. Произошедшее там назвали „спланированной террористической атакой и покушением на президента“.

В соцсетях также публикуют видео атаки дронов.

Песков заявил, что парад 9 мая на Красной площади состоится, несмотря на атаку. Путин, по словам пресс-секретаря, будет в нем участвовать.

Ночью 3 мая в телеграм-канале „Соседи. Якиманка-Замоскворечье“ опубликовали два видео, на которых можно заметить дым в районе Кремля. „Хлопок по силе был похож на раскат грома, пишут соседи с улицы Серафимовича. Также жители Дома на набережной видели искры в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены после хлопков. Подсветка Кремля и Кремлевской набережной сейчас выключена“, — говорилось в сообщении канала.

За несколько минут до сообщения Кремля мэр столицы Сергей Собянин объявил, что с 3 мая в Москве запрещается запускать беспилотники.

Офис президента Украины: „Это ожидаемый прием от наших противников“ Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил в комментарии для СМИ, что Украина не атакует чужие территории. „У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль. Но, как неоднократно заявлял президент [Владимир] Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих“, — заявил Никифоров. Он также прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который назвал атаку дронов на Кремль „терактом“. „Теракт — это разрушенные подъезды домов в Днепре и Умани или ракетный обстрел вокзала в Краматорске и многие другие трагедии. А то, что произошло в Москве, очевидно нагнетание ситуации перед 9 мая. Ожидаемый прием от наших противников“, — заявил Никифоров.

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