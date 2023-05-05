ПОДКАСТ | Эстонский режиссер сняла докфильм про Екатеринбург, после которого никто не скажет: „в России все за Путина“

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Эстонский документалист Марианна Каат пять лет снимала фильм „Последний реликт“ в Екатеринбурге. Основные действия происходят в 2017-2018 годах. История сосредоточена на нескольких местных жителях, которые выступают на акциях против Путина и действующего режима. Они последовательно выходят на митинги, после чего их сажают за решетку и возбуждают уголовные дела. Пока герои рассказывают о борьбе с властью, желая зарплат, как Финляндии, их окутывают местные общественные устои - церковь, военные парады, цензура.

После просмотра фильма рушатся многие тезисы, которые сейчас популярны среди западных политиков. Оказывается, не все русские за Владимира Путина, и многие участвуют в митингах против власти. Марианна Каат надеется, что у эстоноязычной и в целом европейской аудитории изменится представление о россиянах и о России.

„Мы живем в непростое время. Идет полномасштабная война в Украине. Поневоле мир становится черно-белым. Либо так, либо никак иначе. Нельзя обвинять всех русских в том, что они не свергли Путина за 20 лет. Что не устраивали акции протестов против власти. Я сама жила в СССР, я не была диссиденткой, никогда серьезно не относилась к власти. Не выходила на улицы, не была готова уехать в лагеря. И мне странно, что люди винят россиян в том, что они сейчас не выходят на улицы. Я бы посмотрела на них в этой ситуации.

Нельзя забывать, что у власти в России находятся бандиты, во что бы они не рядились. У них нет никаких преград, они могут сделать с тобой все, что угодно. В их руках власть, нет никаких нравственных барьеров. Люди ничего не могут сделать. Говорить, русские во всем виноваты - это очень простое объяснение, но жизнь непростая, ведь Запад тоже виноват. Весь мир оказался в очень непростой ситуации“, - сказала она в подкасте RusDelfi.

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